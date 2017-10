Rajoy defiende una Cataluña mestiza y avisa que el independentismo puede dar al traste con su mejor época

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha advertido este miércoles de que el independentismo puede llevar al traste a la mejor época de Cataluña y ha llamado a las autoridades catalanas a poner fin a esta "deriva" que tanto "daño" está haciendo a esta comunidad, "a su reputación, a su futuro y a su bienestar". Dicho esto, ha reivindicado la Cataluña "mestiza" y contar "con el catalanismo pactista e integrador que ha dado a Cataluña sus mejores momentos".

En su comparecencia ante el Pleno del Congreso, Rajoy ha justificado su decisión de poner en marcha la vía del artículo 155 de la Constitución con la Generalitat de Cataluña por considerar que los dirigentes catalanes han usado "su posición institucional para perpetrar un ataque desleal y muy peligroso" contra la Constitución, la unidad de España, el Estatuto de Cataluña y "lo que es peor, contra la convivencia".

En este sentido, el jefe del Ejecutivo ha señalado que cualquier gobierno está obligado a defender la soberanía nacional y la unidad de España, que no puede "parcelarse" ni "malvenderse" ni ser objeto de "cambalaches", "carambolas" o "trucos de magia".

LA INDEPENDENCIA: NO ES PACIFICA NI GRATUITA

"El independentismo está a punto de dar al traste con la mejor época de Cataluña en toda su historia. Y la implacable realidad ha desmontado de un plumazo todas las falsedades en las que se había cimentado el mito de una independencia de cuento hadas. No es pacífica, no es gratuita, no será reconocida por Europa y ahora todo el mundo sabe que tiene costes y muy elevados", ha avisado.

Rajoy ha recalcado que un referéndum "fraudulento" no puede llevarse por delante a una comunidad de 7,5 millones de personas y el cuarto país de la UE. Según ha recalcado, España "no se va a romper mientras no lo decidan así sus ciudadanos".

CONTAR CON EL CATALANISMO PACTISTA E INTEGRADOR

Dicho esto, el presidente del Gobierno ha asegurado que el futuro de Cataluña pasa por cerrar la fractura y restañar las heridas. "Hay que reencontrar esa Cataluña mestiza que tanto ha contribuido al bienestar y al progreso. Y tenemos que contar para ello con el catalanismo pactista e integrador que ha dado a Cataluña sus mejores momentos", ha enfatizado.

Rajoy ha asegurado que él es firme partidario del diálogo, pero ha recalcado que debe ser en el marco de la Constitución y la ley, no para acordar lo que está "prohibido" en el artículo 2 de la Constitución española. "Eso es a algo que deben tener en cuenta los mediadores que se han ofrecido", ha dicho, para añadir que "no hay mediación posible entre la ley democrática o la desobediencia o la ilegalidad".

(SEGUIRA AMPLIACION)