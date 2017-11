Rajoy prevé cualquier escenario tras el 21D pero espera que todos cumplan la ley

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado hoy que el Ejecutivo tiene previstos todos los escenarios posibles tras las elecciones del 21D, pero ha confiado en que tras esos comicios todo el mundo cumpla la ley.

Rajoy se ha referido a la situación en Cataluña en declaraciones a los periodistas antes de acompañar al presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, en su investidura como doctor honoris causa por la Universidad de Salamanca.

Ante la pregunta de si el Gobierno tiene prevista una victoria de los independentistas el 21D y la posibilidad de que siguieran incumpliendo la ley es cuando ha garantizado que su Ejecutivo "tiene previstos todos los escenarios siempre".

"Pero el Gobierno no está para opinar sobre acontecimientos que no se sabe si se van a producir o no. El Gobierno lo que tiene que decir es cuál es su posición, y nuestra posición es que el 21 de diciembre es muy importante y sería muy importante que hubiera una participación masiva, que todo el mundo fuera a votar y que sean conscientes de que son unas elecciones en las que se deciden muchas cosas", ha añadido.

Por ello ha confiado en que después de esos comicios se logre una etapa de moderación y tranquilidad y en la que todo el mundo cumpla con sus obligaciones como españoles y europeos, y la primera de ellas, ha recalcado, cumplir la ley.