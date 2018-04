Rajoy, convencido de que en la UE hay "inteligencia y habilidad" para resolver "problemas" como el de Puigdemont

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha mostrado convencido este sábado que en la Unión Europea hay "inteligencia y habilidad" para resolver "problemas" como el relativo al expresidente catalán Carles Puigdemont, que ha quedado en libertad tras la decisión de un tribunal alemán.

Previamente, el portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, ha advertido, ante esa liberación de Puigdemont, que "si la euroorden no funciona", la zona Schengen y la eliminación de fronteras entre países miembros "no tiene sentido". Es más, ha censurado que no se devuelva a su país de origen a quien ha intentado "dar un golpe de Estado" en él y ha defendido que la UE permanece unida mientras unos países confían en otros.

Frente a la dureza del mensaje de Pons, el jefe del Ejecutivo ha mantenido un tono conciliador y se ha mostrado convencido de que sabrán resolver esta situación. "Si tenemos algún problema como el que nos ha explicado Esteban, ya tendremos la inteligencia y la habilidad para resolverlo porque otra de las características de Europa es ésa, que somos inteligentes y habilidosos, sobre todo los que estamos aquí salvo yo", ha enfatizado Rajoy, durante su intervención en un acto del PP con jóvenes Erasmus en el marco de la convención del partido en Sevilla.

Sin embargo, fuentes del Ejecutivo han admitido en privado este sábado su malestar por la decisión de la justicia alemana tras la liberación de Puigdemont, descartando el delito de rebelión. Es más, han añadido que entre países "amigos" resulta "sorprendente". LOS VALORES DE EUROPA

Rajoy ha puesto en valor la Unión Europea, que tiene valores como la democracia, la libertad, los derechos humanos y el imperio de la ley. "Y de vez en cuando el sentido del humor. Eso no está escrito en ningún sitio pero también creo que es uno de los valores europeos con el que hay que manejarse en diferentes ocasiones", ha apostillado.

Además, ante jóvenes estudiantes de Erasmus, ha recordado que cuando él era niño y viajaba a Portugal desde Galicia había que esperar tres horas en la frontera para cruzarla, cuando ahora se hace enseguida. "Eso es Europa, la normalidad, la sensatez y el sentido común", ha exclamado, para añadir: "Nadie me tiene tres horas en la frontera jorobándome".