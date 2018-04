Rajoy asegura la continuidad de las diputaciones mientras el PP gobierne y dice que sería "un disparate" suprimirlas

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha defendido la institución de la diputación provincial y ha asegurado su continuidad mientras el PP gobierne, porque sería "un disparate" y un "ataque directo" a miles de españoles que viven en pueblos pequeños su eliminación.

El PP ha concedido unos premios de buenas prácticas municipales durante la convención nacional que celebra este fin de semana en Sevilla, un acto muy distendido en el que Rajoy ha defendido la institución provincial contra la propuesta de suprimirlas, como plantea Ciudadanos.

"Hay gente que confunde las prioridades de gobierno", ha dicho el presidente, que también ha rechazado reformas constitucionales sin aclarar "para qué" o reformas federales "sin saber" qué es el federalismo.

Dicho esto, ha hecho una defensa cerrada de las diputaciones y del servicio que prestan a los pueblos pequeños y al mundo rural, así como de la contribución de los municipios al cumplimiento del déficit, de manera que la calificación española de las agencias de 'rating' va mejorando, ha añadido.

Y aprovechando el tono distendido del acto el jefe del Ejecutivo ha bromeado sobre el debate sucesorio en el PP. Ha asegurado que las diputaciones pervivirán mientras él "siga aquí", lo que "quiere decir que las habrá mucho tiempo". "Ya veremos", ha agregado, y tras los aplausos de los asistentes y entre risas ha dicho: "Me refiero a lo que dicen algunos, no a lo que he dicho yo".

Los premios han sido entregados por Rajoy, por la presidenta del Congreso, Ana Pastor, y el del Senado, Pío García-Escudero. En el acto ha intervenido también el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que ha defendido el trabajo de los ayuntamientos para reducir el déficit y la situación de superávit en que se encuentran la inmensa mayoría. "El santo y seña del PP es la estabilidad presupuestaria", ha recalcado.