Rajoy considera "un disparate" tratar "a patadas" a los turistas

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha recordado hoy que el sector del turismo es uno de los motores de la economía española y de la creación de empleo, y ha calificado de "disparate" la pretensión de algunos "extremistas" de tratar "a patadas" a los turistas.

"No sé si hay que recibir al turismo con un cartel de 'Bienvenido, señor turista', pero me parece que lo que no se puede hacer es, al turista, que deja muchísimos ingresos, que permite que muchos españoles puedan trabajar, tratarlo a patadas. Eso me parece un disparate", ha explicado Rajoy tras despachar con el Rey en el Palacio de Marivent.

El presidente del Gobierno ha recalcado que está "a favor del turismo y de los puestos de trabajo que crea", y "radicalmente en contra" de la actuación de algunos "extremistas radicales".

Rajoy ha pedido "responsabilidad, sensatez y sentido común" porque el turismo, ha dicho, "es uno de los sectores que más están tirando de la economía y hay que apoyarlo".

"Tenemos que cuidarlo, mimarlo y tratarlo bien", ha subrayado.

El jefe del Ejecutivo ha destacado que los datos del sector turístico son este año especialmente positivos y ha mencionado en concreto el superávit por cuenta corriente y la evolución del empleo, que se han conocido hoy.

La actividad turística registró un superávit de 12.717 millones de euros en la balanza por cuenta corriente de los cinco primeros meses del año, un 9,1 % más que en el mismo período de 2016.

Además, el número de trabajadores ocupados en el sector turístico ascendió en el segundo trimestre a 2,53 millones, un 1,8 % más que en igual período del año pasado.

Los ocupados en el sector turístico representan el 13 % del empleo total.

Rajoy ha recordado que en Cataluña el turismo emplea a 452.000 personas, casi un 20 % del total.