Rajoy alerta sobre los "bisagristas" de Cs: "Pactan con uno y con otro según les convenga"

En un acto ante cerca de 200 personas reunidas en la plaza de las Cortes Leonesas, Rajoy se ha referido a Ciudadanos para recordar que ya en 2016 apoyó la fallida investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

"Si no quieres que eso se produzca, hay que votar a los previsibles, a los que tienen personalidad, historia y trayectoria", ha sentenciado el expresidente del Gobierno, quien ha acudido a León para apoyar las candidaturas de Fernández Mañueco para la Junta de Castilla y León y de Antonio Silván para la Alcaldía en los comicios autonómicos, municipales y europeos del domingo 26.

Mariano Rajoy ha defendido que su partido "no es un invento de hace un cuarto de hora como otros que duran lo que duran". "Quién se acuerda de UPyD", ha preguntado el expresidente, quien ha ironizado con no hacer "futuribles" sobre un posible devenir similar para Cs, pero sí ha insistido en los "más de 40 años" que arrastra el PP, el cual está "presente en todo el territorio y en todos los municipios", al contrario que otros que se presentan "sólo en cinco o seis" porque "no tienen gente y son un partido desde hace cuarto hora".

Asimismo, ha defendido la capacidad de gestión de los 'populares', que ha ejemplificado con el caso de la "crisis monumental" que sacudía España cuando se convirtió en presidente del Gobierno en 2011. "Ahí estuvo el PP y la resolvió", ha defendido, si bien ha alertado de que "no sería que bueno que por tercera vez tuviera que llegar para arreglar otro desaguisado del PSOE". "Hagánlo bien aunque sea por una vez", le ha pedido al partido de Pedro Sánchez.

Mariano Rajoy ha presumido de que cuando su partido tiene que estar en la oposición lo está, pero no juega "al bisagrismo" que, a su juicio, se está viviendo "con los nuevos partidos que se están inventando ahora".

PARTIDO PREVISIBLE

"Somos un partido previsible, todo el mundo sabe que no le vamos a dar el Gobierno de Castilla y León y de León al PSOE", ha subrayado, aunque se ha preguntado "quién garantiza que otros no harán lo mismo", al hilo de lo cual ha recordado el frustrado pacto de investidura entre PSOE y Cs de 2016. "Si es así tu voto ya no depende de lo que tú hagas, sino de lo que decidan", ha advertido a los votantes, a los que ha pedido su apoyo "porque es lo que conviene a España, a León y a Castilla y León.

También ha aludido a Vox y al efecto de la dispersión del voto de centro derecho para pedir "cuidado con dar el voto a quien no saca escaño ni por aproximación".

Por último, ha apelado a la "moderación, solvencia y confianza" que, en su opinión, demanda la gente y que ofrece el Partido Popular. "Aquí caben todos los españoles, no es un partido para una pandilla, por eso vamos a ganar las elecciones", ha concluido.