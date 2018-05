Rajoy asegura que la política penitenciaria con los presos de ETA "será la que dice la ley" y no va a cambiar

"La política penitenciaria será lo que dice la ley, no me voy a mover de la ley, que es lo que hice en Cataluña y es lo que hago como gobernante en cada momento. La ley es la expresión de la voluntad de la gente y conviene que no nos movamos de la ley", ha asegurado en una entrevista con Antena3 recogida por Europa Press.

Para Rajoy, "lo más importante" es que "ETA ha sido derrotada por la democracia y los españoles" y "ahora lo que queda es cuidar a las víctimas y tener un relato de lo que ocurrió". "No voy a cambiar mi política de lucha contra el terrorismo porque creo que ha sido eficaz", ha sentenciado.

En su opinión, "es un espanto cómo surgen a veces algunas noticias que no lo son", como este asunto del acercamiento de presos de la banda terrorista que surgió, por un lado, tras las dudas de Ciudadanos sobre los términos de la negociación entre el Gobierno y el PNV para la aprobación de los presupuestos generales del Estado y, por otro, tras una entrevista en la que el lehendakari Íñigo Urkullu dijo que Rajoy era "sensible" a esta cuestión.

"Alguien dice una cosa y yo tengo que estar explicando que no es verdad. Yo no he negociado con el PNV nada sobre la Seguridad Social, nada sobre prisiones y nada sobre presos", ha asegurado, para incidir en que la negociación, que se saldó con un acuerdo para subir las pensiones a todos los perceptores, "fue muy positiva" y "lo demás es absolutamente falso".