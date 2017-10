Rajoy cree que el 155 se está aplicando de forma eficaz y recalca que "gana España" y la "democracia"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha defendido este lunes que la aplicación de las medidas del artículo 155 de la Constitución se está desarrollando con eficacia y ha añadido que el Ejecutivo tomó la decisión "más razonable, ponderando todas las opciones". Dicho esto, ha subrayado que quién gana es "España" y "la democracia", según han informado fuentes 'populares''.

Así se ha pronunciado Rajoy en la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP, dónde la cúpula del partido y los 'barones' territoriales le han recibido con aplausos y una prolongada ovación en apoyo a su decisión de destituir al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y a sus consejeros y convocar elecciones en Cataluña para el próximo 21 de diciembre.

En este encuentro, a puerta cerrada, el jefe del Ejecutivo ha explicado a su partido por qué se ha llegado a esta situación y ha resaltado que Puigdemont se llenaba la boca de la palabra diálogo pero siempre con la condición de "referéndum sí o sí". Por eso, --y después de que el Parlamento catalán declarara la independencia-- ha dicho que al final el Gobierno se ha visto obligado a tomar una decisión, que ha calificado como "la más razonable" y tras "ponderar todas las opciones".

"¿Quién gana?. Gana la democracia, la ley y los derechos de las personas. Gana España porque queda demostrado que es capaz de defenderse de quienes quieren liquidarla", ha proclamado Rajoy en esta reunión con la plana mayor de su partido, según han indicado fuentes de la formación.

Si diferentes cargos del PP han destacado esta mañana la "normalidad" con la que se está aplicando el 155, sin apenas resistencia, Rajoy ha señalado ante el Comité Ejecutivo que se está desarrollando con eficacia. Y a modo ilustrativo ha dicho a los suyos que la propia presidenta del Parlament, Carme Forcadell, había admitido que no convocaba una reunión de la Mesa porque el Parlament estaba disuelto, según las mismas fuentes.

"NI ALEGRÍA NI SATISFACCIÓN" CON LA APLICACIÓN DEL 155

Después, en rueda de prensa, el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, también ha puesto el acento en la palabra eficacia y ha señalado que el 155 "es una medida que no es agradable" porque "nadie quería". "Lo hicimos cuando no nos quedaba más remedio", ha enfatizado, para subrayar que se ha actuado en todo momento con "sensatez y prudencia" a pesar de que había "mucha gente" que "presionaba" para que se aplicara antes.

En este sentido, Maillo ha asegurado que es una intervención "mínima y necesaria" para "recuperar el autogobierno" y ha señalado que ahora que se está aplicando no hay "ni alegría" ni "satisfacción". Son palabras, ha proseguido, que no existen al hablar de ese artículo porque "no es una decisión buscada" ni que quisieran adoptar. "Ojalá no tenga que volver a tomarse. Sería una buena noticia", ha manifestado.

Maillo ha dicho que igual que en su día Rajoy "salvó a España del rescate económico", ahora con "prudencia", "firmeza", "mesura" y "eficacia" se está "consiguiendo devolver la legalidad constitucional y estatutaria a Cataluña sin intervenir la autonomía" sino "recuperando las instituciones" para el conjunto de los ciudadanos.

"Lo estamos haciendo de manera exquisita, en los tiempos y en las formas y eso es tan importante como el fondo en política", ha asegurado, para reiterar que algunos pedían al Ejecutivo que actuara con el 155 de "manera apresurada" e "invasiva". Sin embargo, ha recalcado que Rajoy "hizo lo que tenía hacer en el momento en que tenía que hacerlo", "cargándose de razones" y acompañado por PSOE y Ciudadanos (Cs).

Y recuperando las principales ideas del discurso de Rajoy, Maillo ha señalado que "gana la democracia, la ley y el Estado de Derecho". "Ganando Cataluña, gana España", ha enfatizado, para poner en valor después el apoyo de Europa y de Estados Unidos a la actuación del Gobierno español.

ESPERA QUE SE RESPETEN LAS DECISIONES

El coordinador general del PP ha dicho que esperan que se respeten "todas las decisiones" que el Ejecutivo está "tomando" para "volver a la normalidad democrática", de forma que las instituciones dejen de estar "secuestrados por el independentismo". En este punto, se ha mostrado convencido de que los funcionarios respetarán las leyes y las órdenes que reciban porque el Gobierno de Rajoy actúa "de manera escrupulosa desde el más absoluto respeto al orden constitucional".

"Porque después de la declaración de independencia y después del abismo ¿qué queda?. Ésa es la pregunta que el independentismo tiene que hacerse: nada, nada, nada, mucho daño a los catalanes, a Cataluña y el resto de España", ha enfatizado, para agregar que a partir de ahora será el poder judicial el que tenga que dilucidar cuáles son esas responsabilidades y hasta dónde llegan.