Rajoy almorzará con todos los 'barones' del PP en Sevilla, incluida Cifuentes

En la mesa se sentará también la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que está centrando el protagonismo de la convención nacional del partido por la polémica sobre su máster en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

La presidenta madrileña no ha acudido este sábado por la mañana al cónclave del PP, pero sí que está previsto que esta tarde participe en una mesa de diálogo con otros dirigentes autonómicos para hablar sobre retos de futuro. Este viernes, antes del arranque oficial de las jornadas, la propia Cifuentes compareció ante la prensa para asegurar que no iba a dimitir porque había dicho "la verdad" y no había cometido "ninguna ilegalidad" con su máster.

Este almuerzo de Mariano Rajoy con todos los 'barones' territoriales del PP es algo habitual en este tipo de cónclaves del PP y tendrá lugar en un hotel del centro de la capital andaluza, diferente al que está acogiendo las jornadas durante estos tres días, han indicado las mismas fuentes consultadas.

La última vez que Rajoy se reunió con sus presidentes autonómicos y regionales fue el 12 de febrero en la sede nacional del partido en Madrid. Allí acordaron impulsar dos documentos internos sobre financiación autonómica y agua que aún siguen elaborando y que prevén hacer públicos más adelante.