Rajoy agradece, un día después de declarar por Gürtel, tener un acto "bonito" como la entrega de medallas al trabajo

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha defendido la España "moderada que quiere ser pujante, moderna y libre" y ha subrayado que se acabaron las "excusas de los que solo buscan restar, dividir y enfrentar". También ha hecho una alusión velada a su declaración como testigo en la Audiencia Nacional por el 'caso Gürtel' al agradecer, en estos "tiempos" que se viven, tener un acto tan "bonito" y "gratificante" como la entrega de las Medallas de Oro al Mérito al Trabajo.

Un día después de la 'foto' de Rajoy sentado en el estrado de la Audiencia, junto al tribunal que enjuicia la primera parte de la trama Gürtel, el presidente del Gobierno se ha rodeado de los condecorados con estas medallas, entre los que figuran deportistas como Pau Gasol o la nadadora paralímpica Teresa Perales, los periodistas María Teresa Campos y Tico Medina, la CEOE o el sindicalista Joaquín Navarro, quien ha realizado un emotivo discurso.

"Les aseguro que la entrega de las medallas al mérito del trabajo es uno de los actos más bonitos y más gratificantes, sobre todo en los tiempos en que vivimos, que puedo hacer como presidente del Gobierno", ha afirmado Rajoy al inicio de su intervención en este acto celebrado en el Palacio de la Moncloa, al que han acudido la ministra de Empleo, Fátima Báñez, y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera.

LOS DATOS DE LA EPA LE DAN "GASOLINA"

A renglón seguido, ha puesto en valor los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre y ha dicho que le han producido "una enorme alegría". Es más, ha dicho que le proporcionan "estímulo y gasolina" para seguir haciendo frente a la crisis "más dura que ha vivido España en décadas".

Después, Rajoy ha recordado que este año se cumplen 40 años de democracia, en los que se ha producido el "mayor periodo de prosperidad, progreso, libertad y bienestar que ha conocido España". Se trata, ha proseguido, de una tarea "inacabada que descansa en el trabajo y el esfuerzo de todos".

A su entender, la sociedad española "buscó la suma y supo aunar las ideologías más diversas para situar a España a la altura de las grandes democracias europeas". "Pusimos en marcha un proyecto compartido con la sociedad española y con su deseo de concordia y desde entonces hemos demostrado que no hay ninguna excepción española ni motivos para ser pesimista", ha aseverado.

En este sentido, Rajoy ha dicho que se "acabó el fácil recurso de buscar excusas en el pasado para no encarar el presente con el afán de mejorar el futuro". "Y se acabaron también las excusas de los que hoy solo buscan restar, dividir y enfrentar", ha manifestado, para defender trabajar por la "concordia" con "voluntad de pacto desde el diálogo" porque ésa "es la seña de identidad de la España moderada que quiere ser pujante, moderna y libre".

El presidente del Gobierno ha afirmado que con el trabajo de "todos" generamos progreso y crecimiento y "entre todos hemos construido "una España abierta, tolerante y dinámica". "Con sus problemas, sin duda, circunstanciales, también, pero abierta, tolerante y dinámica. Una España que suma y que aplaude historias de vida como las que hoy premiamos y de las que estamos especialmente orgullosos", ha enfatizado.

EL TRABAJO Y EL ÉXITO

Entre los condecorados con la medalla de Oro al Merito al Trabajo figuran varios deportistas como Pau Gasol o la nadadora paralímpica Teresa Perales, los periodistas María Teresa Campos, Tico Medina o la reciente fallecida Paloma Gómez Borrero, así como el expresidente de Ibercaja Amado Franco, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) o el sindicalista Joaquín Navarro.

Para todos ellos ha tenido Rajoy palabras de elogio porque se trata de personas "excepcionales" en el mundo del deporte, la comunicación, la cultura, la empresa, los sindicatos o la sociedad civil. "Son personas que han hecho realidad la conocida afirmación de que solo en el diccionario el éxito precede al trabajo"

María Teresa Campos se ha dirigido a Rajoy para decirle que ojalá no pare la "curva ascendente" del empleo y, de esa forma, el pueblo español le pueda dar al presidente del Gobierno la medalla de oro en el crecimiento del empleo. "Gracias a ti por tus buenos deseos para mi, que son buenos deseos para España", la ha contestado después el jefe del Ejecutivo.

Rajoy ha puesto en valor la labor de los agentes sociales, sin los cuáles no habría sido posible "plantar cara a la terrible crisis económica". "Ahora se trata de no equivocarnos y no cometer errores del pasado que puedan frenar la recuperación", ha proclamado.

Finalmente, Rajoy ha dicho que los galardonados son personas representan un "buen retrato" del país que quieren, un país "con valores" y que "valora el trabajo, el afán de superación y el esfuerzo compartido". "Sois el retrato de esa España que trabaja por ser mejor", ha resaltado, para añadir que tienen la "obligación de reconocer el mérito" porque "hacer que el país sea mejor es un asunto de todos".