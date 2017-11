Rajoy afirma que con la aplicación del 155 "las cosas están funcionando bien"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha mostrado hoy satisfecho por el desarrollo de las medidas para Cataluña en aplicación del artículo 155 de la Constitución. "Las cosas -ha asegurado- están funcionando bien".

Rajoy ha valorado esa aplicación en su respuesta ante el pleno del Congreso a una pregunta del portavoz del PNV, Aitor Esteban, quien le ha instado a facilitar la distensión y abordar ya políticamente el conflicto catalán porque existe un "clima irrespirable" con el 155.

El jefe del Ejecutivo, quien ha recalcado que el Gobierno ha actuado con prudencia en la aplicación de ese artículo, ha precisado que los funcionarios de la Generalitat están cumpliendo con su obligación y "haciendo las cosas bien".

Ante las elecciones del 21 de diciembre ha reiterado su deseo de que tras ellas surja un nuevo escenario que genere tranquilidad, seguridad y certeza en los ciudadanos.

"Por mí no va quedar, pero tengo que decir con la misma claridad que no se puede ser gobernante o representante de los ciudadanos en las instituciones públicas y decir que no le afecta la Constitución porque esa es la liquidación de los valores más elementales que tenemos como nación", ha añadido.

Y ha proseguido: "Un gobernante no pude inventar una ilegalidad paralela, que es lo que hemos visto en los últimos tiempos, y no puede declarar unilateralmente la independencia de una parte del territorio nacional", ha resaltado.

No actuar de esa forma cree que es más relevante que la distensión política, aunque también se ha mostrado favorable a que ésta sea posible.

De la misma forma, ha recordado que hay una comisión en el Congreso sobre la reforma de la Constitución en la que espera que se pueda dialogar y buscar una solución razonable.

Aitor Esteban ha reprochado la actuación del Fiscal General del Estado al pedir penas por tipos delictivos como rebelión o sedición que cree que no se corresponden con los hechos porque no ha habido ni tumulto ni violencia.

También ha calificado de "sorprendente" e "incomprensible" la prisión preventiva de los miembros del Govern.

"La Justicia debe ser ciega, pero no tan ciega como para no estar atenta ni al contexto ni al contenido esencialmente político de los hechos que se juzgan", ha precisado.

Por todo ello ha insistido en que, más allá de las elecciones del 211D, es necesario hacer política y buscar soluciones y acuerdos, y para ello cree esencial que haya "distensión" en el tono de los mensajes que se envían y en la vida judicial.

Respecto a la comisión para la reforma constitucional ha considerado que el hecho de que funcione en plena campaña electoral de Cataluña hace que esté "más abocada al fracaso que al éxito".

"Cataluña se siente una nación como se siente Euskadi y que los ciudadanos decidan su futuro es lo mejor para la democracia y el entendimiento, sea cual sea su voluntad", ha señalado Esteban, quien ha calificado de "inquietante precedente" que el Gobierno haya recurrido al artículo 155.