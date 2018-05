Política

http://www.teinteresa.es/politica/Rajoy-Torra-esperara-juzgarle-hechos_0_2013398683.html

Rajoy dice que lo que ha visto de Torra no le gusta, pero esperará a juzgarle por sus hechos

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado hoy en Cádiz respeto a Quim Torra, el candidato a la presidencia de la Generalitat de Cataluña, que no iba a hacer ningún juicio de valor sobre el mismo, y aunque lo que ha visto no le gusta, porque no es representativo de lo que es Cataluña, van a esperar a juzgarle por sus hechos.