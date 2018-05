Rajoy pide a Torra que nombre consejeros que puedan cumplir sus funciones porque es "lo único sensato"

El jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, ha pedido este miércoles al presidente de la Generalitat, Quim Torra, que nombre consejeros que puedan cumplir sus funciones y ha recordado que el artículo 155 de la Constitución estará en vigor hasta que no haya un Govern que tome posesión. Después de que el PNV vea "inminente" el levantamiento de ese precepto en Cataluña, ha dicho desconocerlo porque "nadie" le ha dicho que vaya a haber ya un Govern. "Pero sinceramente, creo que es lo único sensato", ha enfatizado.

En una rueda de prensa en el Congreso, tras la aprobación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 en el Pleno de la Cámara, Rajoy ha señalado que hay "mucho debate y mucha polémica" en relación con el 155, pero ha recalcado que "no depende de una decisión del Gobierno" que ese artículo deje de estar en vigor sino de que "se cumpla lo que en su día" aprobó el Senado.

En este sentido, ha recordado que en esa resolución de la Cámara Alta "se dice con meridiana claridad que el 155 estará en vigor hasta que haya un nuevo Gobierno en Cataluña que tome posesión". "Esto depende fundamentalmente de la persona que ha sido elegida presidente no hace muchas fechas", ha manifestado, para añadir que "simplemente" basta con que nombre un Gobierno que pueda estar al frente de sus responsabilidades como ha dicho el Tribunal Supremo.

"Es así de fácil y no depende del Gobierno de España", ha aseverado, para añadir que no se le puede pedir a él que dé su aprobación a un Gobierno en Cataluña que no puede cumplir sus funciones. Según ha dicho, es de "sentido común".

En este sentido, se ha preguntado si se puede ser "conseller de Sanidad viviendo en Bruselas". "Si mañana se nombra a un Gobierno que pueda ejercer como tal Gobierno, el 155 decae, pero no porque lo diga yo o el Gobierno de España sino porque es lo que ha dicho el Senado con la inmensa mayoría de los votos de los senadores", ha apuntado.

UN GOBIERNO DENTRO DE LA LEY Y "CAPAZ DE CONSTRUIR"

Después de que el PNV haya justificado su respaldo a los PGE asegurando que el levantamiento del 155 es inminente y preguntado si él tiene ese mismo input, Rajoy ha dicho que no se puede "guiar por inpusts". "No lo sé. A mí nadie me ha dicho que se vaya a formar un Gobierno en Cataluña mañana o pasado, pero sinceramente creo que es lo único sensato", ha resaltado.

En este sentido, ha recordado que las elecciones en Cataluña se celebraron en diciembre y que en enero ya podía haberse formado un Gobierno legal, dejando sin aplicación el 155. Según ha dicho, él lo que quiere es que haya un Gobierno "dentro de la ley" y que "sea capaz de construir".

"Espero que haya un Gobierno y que se recupere la normalidad, que es lo que queremos todos", ha abundado, para insistir en que "mientras no se cumplan las condiciones del Senado estaremos en la situación que se vive en este momento".