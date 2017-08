Rajoy pide a Sánchez unidad frente al referéndum y no abrir debates sobre la reforma de la Constitución antes del 1-O

Así se ha pronunciado en una rueda de prensa en Palma de Mallorca, tras celebrar su despacho habitual con el Rey en el Palacio de Marivent, al ser preguntado si va a apoyar la iniciativa del PSOE de proponer una comisión de estudios en el Congreso en septiembre para la reforma del modelo territorial que siente las bases para una futura reforma de la Carta Magna.

"No sé si el PSOE hará eso. He leído que va hacerlo. Sinceramente en este tema he apostado porque el PP, el PSOE y Ciudadanos vayamos juntos, me parece razonable", ha enfatizado, para añadir: "Antes del 1 de octubre no soy partidario de hacer nada".

Tras afirmar que Puigdemont se está "equivocando" por dejar el Gobierno de Cataluña en manos de la CUP, el jefe del Ejecutivo ha confirmado que su Ejecutivo recurrirá la ley del referéndum ante el Tribunal Constitucional si la Mesa del Parlamento catalán la califica para su tramitación parlamentaria, ya que lo que se pretende hacer es "absolutamente ilegal".

