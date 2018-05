Rajoy ironiza con que Sánchez mantenga los PGE del PP y que Podemos se los tenga que "comer con patatas"

"Soy incapaz de comprender cómo van a convivir con tamaña monstruosidad, puede ser una pesadilla", le ha dicho Rajoy a Sánchez en su réplica al candidato socialista, en la que ha jugado con la expectación sobre el voto del PNV y que éste dependa de que el PSOE sostenga los PGE, que contienen importantes inversiones para Euskadi.

El presidente le ha acusado al líder socialista de buscar apoyos "con desesperación" y estar dispuesto para ello a mantener las cuentas para 2018 elaboradas por el PP, contra los que votó en el Congreso con un "no, de los de 'no es no'", ha bromeado.

Rajoy ha añadido que de hecho el sostenimiento del Presupuestos para 2018 es el "único" punto del programa de gobierno que Sánchez tendría que haber presentado hoy ante el Congreso para lograr su confianza.