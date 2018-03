Rajoy dice a Rivera que respalda la reforma de Cs para el CGPJ, pero le recuerda que necesitan más votos para aprobarla

Así ha respondido Rajoy en el Pleno del Congreso cuando Rivera le ha preguntado por la independencia de la Justicia y le ha acusado de incumplir dos de las medidas incluidas en el acuerdo de investidura que firmaron ambas formaciones: la reforma para que la Fiscalía actúe con autonomía respecto al Gobierno de turno y la propuesta de que 12 de los 20 miembros del CGPJ sean elegidos por los jueces y no por el Parlamento.

El presidente del Gobierno ha asegurado que en España "los jueces actúan con independencia" y que "no hay injerencias de ningún tipo" por parte del Ejecutivo ni de ningún partido político. Al referirse a la reforma relativa al CGPJ, ha dicho que no está en contra de lo que firmó, pero que el PP y Cs no tienen "los votos suficientes para sacarla adelante" en el Congreso.

Además, ha lamentado que por ese motivo la formación naranja abandonara la subcomisión parlamentaria que trabaja en un Pacto por la Justicia. Allí, ha dicho, "se había llegado a muchos acuerdos sobre temas importantes", como el impulso de un nuevo Estatuto del Ministerio Fiscal, un plan para la transparencia judicial, el refuerzo del mérito y la capacidad en la carrera de los jueces y fiscales o la regulación de las puertas giratorias entre la Justicia y la política.

