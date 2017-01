Rajoy avisa a Reino Unido que las cuatro libertades "van juntas" y la UE no le permitirá "disociarlas" tras el 'Brexit'

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha advertido este martes a Reino Unido de que las cuatro libertades europeas (circulación de personas, mercancías, servicios y capitales) "van juntas" y, por lo tanto, la Unión Europea no le permitirá "disociarlas". Dicho esto, ha apelado a la prudencia hasta que la primera ministra, Theresa May, haga una petición formal para iniciar las negociaciones de salida de la UE.

Así se ha pronunciado en una rueda de prensa en el Senado, al término de la Conferencia de Presidentes, al ser preguntado por las declaraciones de May admitiendo que el país quedará fuera del mercado único. Además, la primera ministra de Reino Unido ha asegurado que su país no seguirá siendo "miembro parcial" del bloque comunitario y se ha comprometido a que el Parlamento vote el acuerdo final con la UE.

Rajoy ha admitido que solo había visto los "titulares" de las declaraciones de Theresa May y ha añadido que quería ser "muy prudente". "Conviene fijar posición cuando las cosas se hayan planteado", ha manifestado, para recordar que aún no han planteado una petición formal de inicio de negociaciones para salir de la Unión Europea.

Dicho esto, ha señalado que la UE ya ha dicho que las cuatro libertades "van juntas": "No vale decir que me quedo solo con la libre circulación de servicios o capitales, pero no me quedo con la libre circulación de personas. Eso no lo vamos a aceptar", ha avisado, para recalcar que esta tesis cuenta con la "aquiescencia" del Gobierno español.

HAY DIFERENTES MODELOS DE RELACIÓN CON LA UE

Rajoy ha indicado que aún no saben porque lo ha dicho el Gobierno de Reino Unido "qué tipo de relación quieren con la Unión Europea". "A mí me gustaría que se mantuvieran las cosas de la manera más aproximada a lo que existe en este momento, pero hay muchos modelos de relación con la UE", ha manifestado, para apuntar los diferentes modelos que tienen Noruega, Canadá o Suiza.

En este sentido, el presidente del Gobierno ha subrayado que "todas las posibilidades están abiertas" y ha agregado que "será Reino Unido quien tenga que plantear cuál es su voluntad en relación con este asunto". Ya después, ha proseguido, los demás países dirán si están o no de acuerdo con su petición.

"En este momento, en lo que hemos afirmado que hay una voluntad firme es en no dividir las cuatro libertades y decir que estamos dispuestos a tener un entendimiento intenso y bueno en el futuro", ha concluido Rajoy.