Rajoy recuerda al PSOE su "responsabilidad compartida" en financiación CCAA

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha recordado hoy al PSOE que tiene con el PP una "responsabilidad compartida" en materia de financiación autonómica, de ahí la necesidad de que el nuevo sistema se apruebe con el consenso de al menos las dos grandes fuerzas políticas.

En la reunión de la Junta Directiva Nacional del PP, Rajoy ha repetido el compromiso que ya lanzó el sábado en la interparlamentaria del partido, el de que no habrá una nueva financiación autonómica sin un acuerdo con el PSOE.

Ha recordado que el sistema actual se aprobó en 2009 por el PSOE pero con el voto en contra del PP, y ha insistido en que no quiere que se repita una situación así, dado que estos dos partidos son los que gobiernan en la mayoría de las comunidades.

Por eso ha insistido en que el Gobierno "no va a aprobar el modelo sin acuerdo con el PSOE", tanto porque "no es bueno" como por el hecho de que no puede, al contar el PP solo con 137 diputados.

Y por esa razón ha reclamado que no se utilice esta cuestión con fines políticos ni se convoquen manifestaciones para reclamar un tipo u otro de financiación, sino que haya disposición a sentarse a hablar y negociar.

Es, en definitiva, un "un caso de responsabilidad compartida muy clara" según Rajoy, que espera que "todos actúen en consecuencia".