Política

Rajoy espera que PSOE "dé la talla" con la financiación autonómica y asegura que el Gobierno pondrá "todo de su parte"

El presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, ha dejado claro que no quiere un modelo de financiación autonómica "por mayoría, que no lo tenemos", sino que este acuerdo "requiere el máximo esfuerzo por parte de todos". Asimismo, ha incidido en que el Ejecutivo central y el PP "está dispuesto a poner todo de su parte", esperando que el PSOE "dé la talla y, si no, que expliquen por qué no quieren negociar con nosotros".