Rajoy pide al PSOE que "cambie de criterio" con la prisión permanente revisable para no dar "un paso atrás"

A juicio de Rajoy, el PSOE "no pude estar instalado en el extremismo", porque "no conduce a nada positivo"; añadiendo, además, que "igual que Ciudadanos ha rectificado, que lo haga el PSOE, porque no se acierta siempre". "Que cambien de criterio y de opinión, porque, si no, estaríamos dando un paso atrás, que España y lo españoles no se merecen".

En un acto en Marbella (Málaga) para presentar las candidaturas del PP-A en las capitales andaluzas en las elecciones municipales de 2019, Rajoy ha criticado que en España "pululan" hoy "toda suerte de formaciones políticas" y, aunque no ha entrado en detalles, ha dicho que "lo cierto es que el populismo de los radicales se une a menudo el populismo de los oportunistas", advirtiendo de que "la suma de ambos" ha provocado que en el Congreso se tuviera que debatir sobre un asunto que ya estaba cerrado, en alusión a la prisión permanente revisable: "Tuvimos que debatir porque se empeñaron", ha dicho.

"Nosotros hemos intentando que se imponga la sensatez, y que la demanda social, la de la gente, y la oferta política caminen de la mano", ha explicado, al tiempo que ha lamentado que "algunos partidos esto no lo han entendido, como no son capaces de entender casi nada".

Ha explicado que la prisión permanente revisable "no es la cadena perpetua ni es un castigo sin posibilidad de redención", ha dicho, añadiendo que "es sencillamente una garantía para el conjunto de la sociedad de que los criminales más sanguinarios estarán rehabilitados antes de recuperar la libertad sino, no deben recuperar la libertad".

Por último, ha recordado que "es una medida en la que están de acuerdo la mayoría de los españoles y no es una ocurrencia", ha aclarado, añadiendo que "es una legislación responsable, fruto de una reflexión y comparable a la de la inmensa mayoría de los países de nuestros entorno" donde existe esa figura, ha concluido.

Rajoy ha clausurado en Marbella el acto de presentación de las candidaturas del PP-A, ante más de 1.500 personas, bajo el lema 'Andalucía nos mueve', que los 'populares' andaluces vienen utilizando desde el 28 de febrero.