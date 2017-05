Rajoy pide al PSOE construir en vez de decir que le acorrala la corrupción

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha instado hoy al PSOE a apoyar las medidas contra la corrupción que va a seguir poniendo en marcha en vez de hacer intervenciones como la de su portavoz en el Congreso, Antonio Hernando, en la que le ha acusado de estar "acorralado" por esta lacra en su partido.

Rajoy ha respondido en la sesión de control del pleno del Congreso a una pregunta de Hernando en la que éste le ha pedido que explicara qué va a hacer para recuperar la confianza de los ciudadanos ante la sucesión de casos de corrupción protagonizados por destacados dirigentes del PP.

Hernando la ha espetado que su actitud ante la corrupción genera "irritación y vergüenza" y le ha pedido el cese del ministro de Justicia, del Fiscal General del Estado y del secretario de Estado de Seguridad.

Ante las duras palabras de Hernando, Rajoy ha interpretado que son consecuencia de la situación interna que vive el PSOE y ha dicho que no iba a entrar en su "juego" ni a citar uno a uno los casos de corrupción que afectan a los socialistas porque "no me llegaría la respuesta -ha dicho- ni a 25 preguntas".

Ha explicado inicialmente que para luchar contra la corrupción, lo que va a hacer y está haciendo su Gobierno es mejorar los controles para dificultar esas conductas y apoyar a quienes tiene que perseguir ese delito.

A ello ha sumado el endurecimiento de las sanciones por los delitos de corrupción, y cree que todo en conjunto ha logrado más eficacia contra la corrupción.

Prueba de ello cree que es el hecho de que casos de hace más de diez años se descubran, juzguen y castiguen hoy cuando eso antes no ocurría.

Y le ha pedido que apoye las nuevas medidas que presentará en el Congreso, como los presupuestos de 2017 y en los que se intentará fortalecer la Fiscalía y combatir la corrupción.

Ha recordado que se van a convocar más de cien plazas de jueces y fiscales, se va reforzar la plantilla en la Fiscalía Anticorrupción, se aprobarán todos los refuerzos pedidos por ella, se implantará la Oficina Fiscal en todo el territorio y se dotará a la Fiscalía General de una unidad de apoyo.

"Probablemente usted tenga algún problema interno que le aconseje hacer una intervención como la de hoy, pero ese no es mi problema", ha añadido para pedirle después que intente "construir" y aportar ideas además de criticar, y que defienda igualmente la presunción de inocencia.

En su intervención, Hernando ha citado una serie de asuntos relacionados con el PP como el caso de Ignacio González, la dimisión de Esperanza Aguirre, la imputación de Pedro Antonio Sánchez y el hecho de que Rodrigo Rato blanqueara "hasta cuando era vicepresidente".

A ello ha sumado que él mismo haya sido llamado a declarar como testigo en el caso Gürtel y que tanto el ministro de Justicia, como el Fiscal General del Estado, el Fiscal Anticorrupción y el secretario de Estado de Seguridad "se hayan convertido en auténticos abogados defensores".

Para Hernando, con el escrito de los fiscales señalando al secretario de Estado de Seguridad, Rajoy debería cesarle, como cree que debería hacer también con Rafael Catalá y con el Fiscal General del Estado.

"Ustedes no son vistos como luchadores contra la corrupción, sino como cómplices", ha advertido antes de lamentar el daño que está haciendo a España tener un presidente "a merced de los tribunales por los casos de corrupción".

De la misma forma, ha considerado que no es creíble en boca de Rajoy escuchar que "quien la hace la paga".

Tras recordar las palabras de Rajoy en las que hace cuatro años reconoció que se equivocó con Luis Bárcenas, le ha preguntado si también se equivocó con González y ha subrayado que "es tanto el aluvión de corruptos, que ya no cuela la teoría del canalla que traiciona su confianza".

El portavoz socialista ha advertido a Rajoy de que en unos días va a tener que acudir a declarar a una comisión de investigación del Congreso y "no se va a poder escaquear con el y tú más, ni va a poder eludir sus responsabilidades políticas salvo que quiera abocar a España a una inestabilidad institucional si precedentes".

Una actuación ante la que cree que sólo hay una razón: "Usted está acorralado por la corrupción de su partido".