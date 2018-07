Rajoy se despide del liderazgo del PP reivindicando su gestión en Cataluña y la crisis: "Volverán a buscarnos"

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha reivindicado este viernes, ante la plana mayor del PP, su gestión en materia económica por evitar el rescate de España y, sobre todo, su actuación ante el conflicto catalán porque hoy "los responsables están respondiendo ante los tribunales o huidos". Por eso, se ha mostrado convencido de que los españoles confiarán de nuevo en el Partido Popular. "Volverán a buscarnos", ha exclamado.

Visiblemente emocionado e interrumpido en numerosas ocasiones por los cargos del PP, Rajoy ha protagonizado esta primera jornada del XIX Congreso nacional extraordinario, en el que le han dedicado emotivas palabras todos los cargos que le han precedido en el uso de la palabra, como la todavía secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y la presidenta del Congreso, Ana Pastor.

En su último discurso como líder del PP, Rajoy ha defendido su gestión del conflicto catalán y ha proclamado que, aunque no fue "fácil", porque tuvo que afrontar una situación "sin precedentes", ahora "los responsables están respondiendo ante los tribunales o huidos". "No era fácil, pero supimos arbitrar fórmulas para hacerlo, y se hizo. Y se hizo bien como reflejan los hechos", ha apostillado.

En este contexto, ha presumido de que Cataluña "no se ha independizado" y de que su Gobierno no necesitó de "alharacas ni gesticulaciones" para impedirlo, sino que le bastó con "la ley" y con aplicar el artículo 155 de la Constitución que "algunos decían que no se podía aplicar" y que ahora "parece que lo han inventado ellos", en referencia al PSOE.

"Ahora todos sabemos que la democracia española se puede defender con el arma más democrática y contundente que existe, que se llama la ley", ha aseverado Rajoy, que ha señalado que lo que "corre peligro" en Cataluña es la "libertad de los catalanes que no pasan por el aro de la independencia".

LA MEJORA ECONÓMICA, "PATRIMONIO" DEL PP

También ha puesto en valor haber hecho frente "a la mayor crisis económica de estos años". "Y no es que la hayamos corregido un poquito y la hayamos aliviado, sino que le hemos dado la vuelta por completo y eso está en el haber del PP", ha afirmado.

"Nos quedamos solos pero acertamos y España, mientras no la vuelvan a estropear los socialistas, seguirá siendo el país que más crezca entre los grandes de Europa", ha manifestado el expresidente del Gobierno.

Tras asegurar que esa mejora es "patrimonio" del PP, ha asegurado que hoy pueden decir con "legítimo orgullo" que el país está "mucho mejor" que cuando llegaron al Gobierno y han dejado una España "mucho mejor" que la que encontraron en 2011 tras el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.

SIN NEGOCIAR CON ETA

Rajoy también ha dedicado parte de su discurso a rendir homenaje a sus compañeros de partido que se dejaron la vida "defendiendo la libertad" en el País Vasco y su firmeza en la lucha antiterrorista. Así, ha sacado pecho por no haber caído "jamás en la tentación de negociar con ETA", por no haber pagado "ningún precio político que pudiera entenderse como un premio para los asesinos" y por no haber acercado presos de la banda.

"A otros les ha faltado tiempo para ceder a las exigencias de los nacionalistas", ha deslizado en otro reproche a Sánchez, antes de remarcar que su Gobierno no cedió porque las víctimas no se lo "merecen" y los terroristas "todavía están en deuda" con ellas. "Sin buscar atajos y con el apoyo de la inmensa mayoría de españoles hemos derrotado a ETA a cambio de nada", ha sentenciado.

SÁNCHEZ, EN MONCLOA "POR LA PUERTA DE ATRÁS"

Tras este repaso a su legado, Rajoy ha indicado que cuando los españoles buscan "soluciones" en el PP no se "arrugan" ni se "esconden", una "verdad importante" para entender "el pasado" y "para que los españoles sepan a qué atenerse en el futuro".

En este sentido, ha resaltado que el PP no ha salido del Gobierno por "decisión" de los españoles ni "por nada que tuviera que ver con la gestión" del Gobierno, sino que algunos, en alusión al PSOE de Pedro Sánchez, "aprovechando la oportunidad forjó una confabulación de perdedores e independentistas sin más".

"Una coalición sin más proyecto y propósito que acabar con el Gobierno del PP", ha apostillado, para acusar a Sánchez de haber llegado a Moncloa por "la puerta de atrás" después de que los españoles le prohibieran usar la de delante.

A su entender, "algunos" --en alusión a nacionalistas e independentistas-- prefieren "un Gobierno débil al que cobrarán muy caro sus apoyos" que un PP que ni ha "cedido" ni "cederá jamás en las cosas que son de todos".

Tras recordar que desde 2009 los populares han ganado elecciones, ha afirmado que el PP es una "apuesta sólida" y ofrece "seguridad" y "eficacia" en su gestión. "Volverán a buscarnos", ha exclamado, para añadir que cuando las "cosas se tuercen y las dificultades arrecian", los ciudadanos "miran" al Partido Popular.

"HE TENIDO EL HONOR DE SER POLÍTICO Y A MUCHA HONRA"

Rajoy ha puesto en valor el trabajo de los políticos porque el ejercicio de este oficio puede ser "amargo e injusto" pero su "nobleza compensa". "He tenido el honor de ser político y a mucha honra", ha asegurado, cosechando un fuerte aplauso de los asistentes.

En este capítulo ha destacado la ardua tarea de un gobernante, que tiene que elegir "no lo que le gusta" sino lo que "debe hacer", aunque no resulte "cómodo, ni mediático ni popular". A su entender, ahora hay en política "mucha pose, mucha sensiblería y muy poquita sustancia" y lo que ha hecho "grande" al PP no han sido "envoltorios, minucias ni insignificancias" sino no haber "tenido miedo a tomar las decisiones que eran necesarias", aunque no fueran "populares".

De hecho, el expresidente del Gobierno ha recalcado que no puede ser "buen político quien es incapaz de ser impopular" porque "buscar el aplauso a toda costa es incompatible con la búsqueda del bien común".

PUEDEN MIRAR ATRÁS, "OTROS NO TIENEN NADA QUE MIRAR"

"A diferencia de otros, nosotros hemos estado siempre en lo importante, en la sustancia, en lo que afecta a la vida de las personas", ha declarado, para subrayar que el PP está "al servicio de los españoles" y "no con un recetario prefabricado sino con realismo y sentido común".

Finalmente, ha dicho a los suyos que pueden mirar a atrás "con orgullo" y ha lanzado un mensaje a Ciudadanos, su principal competidor electoral: "Otros no tienen nada que mirar porque como son nuevos y están sin estrenar, les falta el pasado".