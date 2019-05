Rajoy dice que el PP es un partido de gobierno "para todos" y "no un invento de hace un cuarto de hora"

"Somos un partido para todos, no para unos pocos; por eso somos un partido de gobierno al que pueden votar gente que coincida en lo esencial, en lo fundamental, que defienda la unidad de España, la libre empresa, el proyecto europeo, el Estado del bienestar, una sanidad pública que funcione, un buen sistema de pensiones", ha dicho.

En un acto en Alhaurín de la Torre (Málaga), junto al presidente del PP malagueño, Elías Bendodo, para apoyar al candidato a revalidar la Alcaldía de dicha localidad, Joaquín Villanova, ha señalado que en las pasadas elecciones generales "pasó lo que pasó, no era lo que deseábamos ni lo que pensábamos", pero ha asegurado que "ahora toca mirar al futuro".

En este punto, ha destacado que "el futuro más próximo es el domingo 26 de mayo", cuando se celebran unas elecciones municipales "que afectan a la vida de la gente, a las cosas que les preocupan y a sus problemas del día a día". "Y solucionar los problemas es lo que sabemos hacer nosotros", ha manifestado.

Rajoy ha asegurado que el PP sabe gestionar "porque lo hemos demostrado en los ayuntamientos, las diputaciones, en las comunidades autónomas y en el Gobierno de la Nación donde hemos abordado las dos crisis económicas más importantes que vivió España después de dos gestiones para nota, por no utilizar otro calificativo, del PSOE que dejó España al borde la quiebra".

Ha señalado que el PP es "el mayor partido de España y uno de los más importantes de Europa" y ha recordado que "ha ganado todas las elecciones de ámbito nacional celebradas en España, europeas, generales y municipales desde 2009 a abril de 2019". "No es un invento de hace un cuarto de hora, no es como otros que duran lo que duran, y algunas experiencias hemos podido ver en los últimos años", ha manifestado.

Ha insistido en que el PP es "una organización con 40 años de historia, que ha vivido momentos mejores y peores, pero que ha sabido siempre sobreponerse a las dificultades" y un partido "con experiencia y eficacia contrastada para resolver los problemas que tienen los ciudadanos".

Asimismo, ha dicho que "cuando nos toca, somos un partido de oposición y ejercemos esa función con la misma eficacia que cuando gobernamos". "Somos previsibles, no vamos a propiciar gobiernos de izquierda, no lo hemos hecho nunca y no lo vamos a hacer", ha dicho, instando a sentirse "orgullosos" de las siglas "que arropan a todos nuestros candidatos".

También ha dicho que la gente "quiere moderación, solvencia, competencia y confianza" y ha asegurado que el PP tiene los "mejores candidatos y una fuerza política de la que debemos sentirnos muy orgullosos, que ha hecho grandes cosas en beneficio de muchos municipios y del país y eso es lo que va a provocar un cambio importante el próximo domingo".

Rajoy ha destacado, igualmente, la importancia de las elecciones europeas "porque cada vez hay más Europa y más cosas que nos afectan a todos se deciden en Europa". "Ya no es solo un lugar en el que hay libre circulación de personas, capitales, mercancías y servicios, sino que se toman decisiones básicas para nuestro país, como la política agraria y pesquera o los tipos de interés de nuestras hipotecas", ha señalado.

"El futuro empieza a escribirse el 26 de mayo, el pasado siempre es el pasado y en el futuro vamos a estar el resto de nuestra vida", ha dicho el expresidente del Gobierno, quien ha insistido en que "se trata de gestionar bien, de ser sensato, de utilizar la razón, de gastar 95 si ingresas 100 y no gastar 105, porque eso te lleva, la especialidad de los socialistas, a la quiebra que es lo que ya hemos vivido muchas veces en nuestro país".

ANDALUCÍA

Asimismo, ha dicho sentirse "orgulloso de lo que está haciendo la Junta de Andalucía" y ha subrayado que hay que "tener principios porque son los que inspiran todas las políticas", indicando, sobre la unidad de España, que "ni una broma. Qué es eso de pongo y quito la bandera. España es una nación, es la nuestra, más de 500 años de existencia, ese es uno de los principios básicos".

También se ha referido a la bajada de impuestos en Andalucía, "porque los recursos en manos de los particulares generan más recursos", apuntando que las reformas del impuesto de sucesiones y de la parte del impuesto de renta de las personas físicas que dependen de la comunidad "es un plus de credibilidad para los gobernantes de la Junta andaluza".

Ha aludido, igualmente, al cierre de organismos de la Junta de Andalucía; "101 'chiringuitos' menos en tres meses es una decisión de primer orden, un paso muy importante en la organización de la administración y un reto que todos los gobernantes tienen por delante", ha dicho, apuntando que "una administración no es más eficaz porque tenga menos gente, es más eficaz si está formada por gente más eficiente".