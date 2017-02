Rajoy desoye la polémica, renueva a Cospedal y asciende a Maillo

El líder del PP, Mariano Rajoy, ha decidido mantener a María Dolores de Cospedal como secretaria general del partido, y ha elegido a Fernando Martínez-Maillo para ocupar el cargo de coordinador general y responsable electoral y de organización. En otras palabras, Maillo asumirá poderes que hasta ahora corresondían en exclusiva a Cospedal.

Rajoy ha anunciado los nombres elegidos para el nuevo comité ejecutivo nacional y también ha confirmado en sus puestos a todos los miembros del comité de dirección, de forma que mantiene como vicesecretarios a Javier Arenas, Javier Maroto, Pablo Casado y Andrea Levy.

"Son los que había, no los he cambiado. Lo han hecho bien, y en esta vida se cambia lo que no funciona, lo que funciona no", ha subrayado el presidente del Gobierno tras anunciar su decisión.



Mariano Rajoy ha pedido el apoyo de los compromisarios del PP para ser elegido de nuevo como líder del partido y ha asegurado ante ese reto: "Todavía puedo dar mucho más".

Rajoy ha lanzado este mensaje en su intervención ante el plenario del XVIII congreso del PP al defender su candidatura a renovar su cargo al frente de esta fuera política, que finalmente salió elegida con el 95,6 por ciento de los votos.

"Sé lo que supone ser presidente del PP. Lo he sido y lo soy. Ha sido y es un enorme honor. He dado todo lo que he podido. Hoy quiero deciros que estoy en condiciones de decir que todavía puedo dar mucho mas y estoy absolutamente convencido de ello", ha recalcado.



Rajoy ha defendido la unidad de su partido porque es "democrático y todas las voces cuentan", y porque sabe "integrar las diferencias en un proyecto común".

En su intervención como único candidato a presidir el Partido Popular, durante el XVIII congreso nacional, Rajoy ha defendido que lo que atrae a cada vez más gente al PP es precisamente que está cada vez "más unido".

No es que no haya diferencias, ha dicho, sino es que esas diferencias las incluye el Partido Popular en un proyecto en el que todos se sienten identificados, como ha sucedido en este congreso, a cuyas ponencias se han presentado 4.000 enmiendas. "A ver qué partido presenta 4.000 enmiendas a su congreso nacional", ha apostillado.

Porque la "verdadera unidad" se encuentra en "la unidad del proyecto", de modo que el PP que quiere liderar nuevamente es "el mismo" para sus concejales y para sus ministros, "para Asturias y para Canarias", en suma, "el mismo para toda España", ha dicho.