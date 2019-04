Rajoy: "El PP está empeñado en pedir el voto útil. ¿Y qué quieren, que pidamos el voto inútil?"

El expresidente del Gobierno y del PP Mariano Rajoy ha defendido este martes que "hay más razones que nunca para votar al Partido Popular" y ha llamado a "concentrar los esfuerzos" para que Pablo Casado se convierta en presidente. "El PP está empeñado en pedir el voto útil. ¿Y qué quieren, que pidamos el voto inútil?", ha aseverado.

En un mitin de campaña en València a cinco días del 28A, ha insistido en que los 'populares' son la única opción para "evitar que los socialistas vuelvan a instalar a España en la crisis" y ha rechazado el "voto inútil, que divide, quita votos y evita el cambio".

Para conseguirlo, ha pedido el voto para Casado, al que ha vuelto a definir como "un hombre joven, curtido, con ambición y con ganas", por lo que le "gustaría que fuera pronto el presidente de todos". "O gobierna el PSOE o el PP; todo el mundo lo sabe, concentremos nuestros esfuerzos", ha reivindicado, y ha apelado a trabajar hasta las elecciones porque "aún hay tiempo para ganar".

Rajoy ha advertido que se trata de "las elecciones más abiertas" en el tiempo que lleva en política ante el elevado porcentaje de indecisos. En este contexto, se ha preguntado "por qué ahora no vamos a ganar" ante un Gobierno de "absoluta incertidumbre y grandes problemas". "Podemos hacerlo, hemos ganado todas", ha arengado, para instar a "aprender de lo bueno y perseverar en ello".

Ha defendido su partido "abierto a todos" por su "sentido común: No hemos sido doctrinarios, hemos hablado de lo que importa sin estridencias". Por contra, ha avisado que "hay mucho listo en la política que no se equivoca nunca". "Nosotros sí, y precisamente por eso nos han votado: la gente es normal y se equivoca", ha afirmado.

En esta línea, ha ensalzado al PP como un partido "sensato, en el que se puede confiar, previsible y que siempre ha sido capaz de generar certeza y seguridad". Ha asegurado que nunca ha estado "tan convencido como ahora de la necesidad de votar al PP", ahora que ya no está "en la primera línea política".

Por todo ello, ha mostrado su apoyo a "todos" los candidatos 'populares', en esta campaña "de manera diferente, como simple paseante". "Hoy no vengo a pedir el voto para mí ni a dar instrucciones, dios me libre, al PPCV; no lo hice ni cuando mandaba", ha manifestado, y ha defendido que viene a "opinar" porque tiene "derecho a hacerlo".

"PARA TODA LA VIDA"

Ha echado la vista atrás para recordar sus inicios y agradecer la "lealtad, afecto y cariño" al PP. "He abandonado la política activa, pero eso no quiere decir que no me importe mi país y los resultados electorales. A mí me importa España y me importa mi partido, el único en el que estuve y el único en el que estaré porque hay cosas que las veo para toda la vida", ha enfatizado.

Tras recordar que es "decisivo" el esfuerzo de los días previos en base a su experiencia, ha hecho hincapié en que "hay unas cuantas razones para votar al PP y otras para no votar a otros". "Es el partido más grande de España: hemos nacido con la democracia, no somos unos aficionados, España no puede quedar en manos de aficionados".

"GOBERNAR NO ES FÁCIL, ES DIFÍCIL"

Ha alertado en este punto que "algunos por ahí se creen que todo se arregla haciendo un titular o con una frase supuestamente ingeniosa o con una imagen, aunque sea ridículo porque no tiene sentido". "Eso no es gobernar: gobernar no es fácil, es difícil, sobre todo en algunas circunstancias que hemos vivido", ha ilustrado.

Por ello ha rechazado los que "pretenden discutirlo todo, incluso la Transición o reformar la Constitución pero luego no saben por qué" y ha llamado a estar "en los temas serios". Ha puesto como ejemplo cuando recurrieron el Estatut de Cataluña y ganaron en el Constitucional, "cosas de las que algunos no se acuerdan o no quieren acordarse".

"Y cuando aplicamos, por primera y única vez en la historia, el artículo 155 para establecer la legalidad en una parte de España; fuimos nosotros. Aquí hablar habla todo el mundo y sobre todo a toro pasado, esto se llena de parlanchines".

Ha defendido así que "discursos los puede hacer cualquiera, incluso vibrantes y encendidos, pero luego hay que hacer las cosas" y ha criticado la "perseverancia rocosa" de otros a la hora de "estropear la economía de los españoles. "Ha costado mucho volver a la senda del crecimiento para tirarlo a la basura", ha avisado.

En el plano autonómico, Rajoy ha asegurado que la candidata del PPCV, Isabel Bonig, es "solvente, segura, tiene experiencia y es moderada, algo absolutamente necesario", y la de la Alcaldía de València, Mª José Català, es "joven, con un currículum brillante y tiene poso y entidad, algo de lo que no estamos especialmente sobrados".

RAJOY, "SIEMPRE AL OTRO LADO"

En su discurso, Bonig ha dado "mil gracias" a Rajoy por su apoyo --"sabes que esta tierra y España te quiere"-- y ha asegurado que "si hay alguien que representa lo correctamente político" es él, por su "temple y conocimiento del partido de arriba y abajo y no dejarse llevar por la vorágine, que fue mucha: Con la ley en la mano, demostraste que nadie en este país se puede saltar la Constitución".

"Hemos pasado momentos muy duros y siempre has estado al otro lado del teléfono; no lo olvidaré jamás", ha manifestado, y ha agradecido la "magnífica campaña" de los candidatos y la presencia del 'expresident' Alberto Fabra.

En el 28A, Bonig ha advertido que está en juego "volver con Pablo Casado a la senda del crecimiento o a la época de la desidia, la confrontación y a repartir miseria y pobreza que siempre llevan los socialistas". También ha avisado de "charlatanes que venden soluciones fáciles a problemas tremendamente complicados", y ha reivindicado: "Estamos preparados para hacer lo que mejor sabemos: recoger la peor herencia y ofrecer los mejores resultados".

Ha subrayado que el 'president' y candidato socialista a la Generalitat, Ximo Puig, y el nacional, Pedro Sánchez, "son exactamente lo mismo", y ha puesto como ejemplo que ninguno ha aceptado un cara a cara con el PP. "Nos tienen miedo, y a una mujer le tiene aún más miedo", ha enfatizado.

En clave local, la candidata a València ha definido la capital del Túria como "talismán" para los 'populares' tras acoger "muchas victorias". Ha llamado al voto efectivo y a "apartar la crispación y a personas que no saben llevar nuestra ciudad, comunidad y país". "Lo hemos hecho y lo vamos a volver a hacer", ha aseverado, y ha confiado en que Rajoy les dará "mucha suerte".