Rajoy dice que si el PP es condenado por corrupción será "por algo que no conocía"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado este jueves que si el Partido Popular al final es condenado como partícipe a título lucrativo en la trama Gürtel será "por algo que no conocía" y ha recalcado que no es algo que "pueda merecer el mismo reproche" penal que cuando alguien conoce esos supuestos hechos delictivos.

"La acusación es que el PP podría ser condenado, no lo sabemos, por algo que no conocía. Eso es ser partícipe a título lucrativo. Pero ser condenado por algo que no conocía, no es algo que pueda merecer el mismo reproche que ser condenado por algo que sí conocía y en lo que había participado", ha resaltado Rajoy, al ser preguntado si le preocupa que su partido pueda ser condenado como partícipe a título lucrativo en la sentencia de la primera parte del caso Gürtel (1999-2005).

En una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press, el jefe del Ejecutivo ha señalado que lo que se juzga en este caso es que dos candidatos a alcalde (Majadahonda y Pozuelo) recibieron una cantidad para financiar su campaña electoral, "tuvieron votos y entonces el PP se vio beneficiado por esos votos".

"Pero desde luego, desconocíamos absolutamente esa circunstancia", ha abundado Mariano Rajoy, para hacer hincapié en que no hay que "generalizar" ante la corrupción porque la "inmensa mayoría" de las personas que se dedican a la política son "honradas y decentes". "UN DISGUSTO" EL VÍDEO DE CIFUENTES

En la misma entrevista, Rajoy ha reconocido que se llevó un "disgusto" cuando se enteró del vídeo de 2011 sobre Cristina Cifuentes robando cremas en un supermercado porque "desconocía" la existencia de esa cinta. "Me llevo disgustos siempre que se producen acontecimientos que a la gente no le gustan, sean de mi partido o de otras fuerzas políticas, que también hemos visto algunas cosas verdaderamente notables", ha apostillado.

En cuanto a la posibilidad de que ese vídeo sea producto de 'fuego amigo', el presidente del Gobierno ha dicho que él no debe hacer "especulaciones" sino basarse "siempre" en pruebas. "Sin pruebas no puedo actuar ni puedo dar crédito a rumores porque vivimos en un país donde el rumor es algo absolutamente normal y mi obligación como presidente del Gobierno es atenerme a los hechos objetivos y a las realidades, y no especular porque no conduce a nada", ha apostillado.

Rajoy ha dicho que en Madrid elegirán en breve nuevo presidente de la Comunidad de Madrid y ha agregado que van a intentar seguir haciendo "bien las cosas" desde el punto de vista económico. "Vamos a hacer todo cuanto este en nuestras manos para evitar que se produzcan episodios como los que hemos vivido", ha recalcado, para confiar en que lo ocurrido sirva de "antídoto claro" para que esto "no se vuelva a repetir nunca más".

"TENGO LA MEJOR OPINIÓN DE GALLARDÓN"

Al ser ser preguntado si tienen un problema en Madrid, después de que los presidentes de la Comunidad hayan salido por la puerta de atrás, Rajoy ha dicho que Esperanza Aguirre "abandonó para ir de candidata a la Alcaldía" de la capital y ha rechazado que saliera por la puerta de atrás. En el caso de Ignacio González, ha recordado que el PP no le propuso como candidato para las elecciones de mayo de 2015.

Y en el caso de Cristina Cifuentes ha insistido en que su dimisión se debe a "causas ajenas a su gestión" al frente de la Comunidad de Madrid, como son la polémica del máster o el robo de cremas en un supermercado. "Las cosas en Madrid van bien y está creciendo por encima de la media", ha exclamado, para añadir que tras su marcha la gestión "no se ha visto afectada". Eso sí, ha admitido que tienen que "corregir" ese tipo de situaciones y "aprender de los errores" que cometen.

Ante el hecho de que la 'operación Lezo' pueda salpicar al exministro Alberto Ruiz Gallardón, el jefe del Ejecutivo ha asegurado que él tiene "la mejor opinión" de él y no cree que se vaya a ver afectado por este asunto. "Lleva muchos años en el partido y es una persona honrada, decente y competente", ha manifestado.

