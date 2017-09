Rajoy: "Si hay un acuerdo PP-PSOE habrá un modelo de financiación, pero el PP en solitario no puede"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado este sábado en Valencia que el PP no puede aprobar en solitario una reforma del modelo de financiación autonómica, pero si hay un acuerdo con el PSOE lo apoyará: "Que se siente el PSOE, Ximo Puig o quien quieran a hablar y si hay un acuerdo PP-PSOE habrá un modelo de financiación, pero el PP en solitario no puede".

Así lo ha señalado en la clausura de la Interparlamentaria del PP en Alboraya (Valencia), donde ha invitado al presidente de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, a que "además de organizar manifestaciones y esas cosas, hablen para llegar a un entendimiento porque, si no, no será posible". "Yo no voy a hacer lo que hicieron en 2009", ha asegurado.

Eso se llama, ha proseguido, "asunción de las responsabilidades que le corresponden a cada uno", para invitar al PSOE a que también entre en la negociación del pacto nacional del agua que se empezará a negociar este año, ha agregado Rajoy.

