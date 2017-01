Rajoy advierte a May que no se pueden disociar las libertades de estar en la UE

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha advertido hoy a la primera ministra británica de que "no se pueden disociar" las cuatro libertades que conllevan la pertenencia a la UE -personas, capitales, mercancías y servicios-.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Rajoy ha recordado que los estados de la UE empezarán a negociar con el Reino Unido cuando los británicos "digan formalmente" ante Bruselas que quieren dejar la Unión, aunque ha subrayado que la idea es mantener con ese país una relación "lo más intensa posible".

Ha advertido en cualquier caso de que la posición de la UE es clara, y no se pueden disociar las cuatro libertades que conlleva cuando se es miembro.

"Las cuatro libertades van juntas, y no vale decir me quedo solo con la libre circulación pero no con otra de ellas", ha dicho Rajoy, quien en cualquier caso ha subrayado que los británicos no han dicho aún "qué tipo de relación quieren".

Será el Reino Unido quien deba hacer este planteamiento, ha dicho Rajoy, que en cualquier caso ha insistido en la "firme voluntad" de los Estados de la UE de "no dividir las cuatro libertades".

Ha reiterado que la disposición es la de tener un entendimiento bueno, y habrá que esperar a saber si los británicos quieren un modelo como el de Suiza, Noruega o Canadá, u otro distinto.