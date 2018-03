Rajoy asegura que mientras esté en el Gobierno se va a mantener el sistema de pensiones y subirán "lo que podamos"

MARBELLA (MÁLAGA) 17 (EUROPA PRESS)

Rajoy ha clausurado en Marbella (Málaga) el acto de presentación de las candidaturas del PP-A, ante más de 1.500 personas, bajo el lema 'Andalucía nos mueve', que los 'populares' andaluces vienen utilizando desde el 28 de febrero.

En su intervención, ha afirmado que ha sido una "semana intensa en el Congreso", y se ha referido a las pensiones y su futuro, coincidiendo con las movilizaciones convocadas en toda España por unas pensiones dignas.

Así, Rajoy ha dicho que, cuando se habla del sistema de pensiones, "no se habla de abstracciones ni de generalidades" sino de la gente. Y ha incidido en que "las pensiones no se garantizan con discursos ni con promesas que no se puedan cumplir ni con engaños", defendiendo la política económica del PP.

