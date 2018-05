Rajoy mantendrá el control reforzado del FLA en Cataluña aunque decaiga la intervención del 155 si hay Gobierno

Así lo ha asegurado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el portavoz del Ejecutivo y ministro de Educación, Cultura y Deporte, Iñigo Méndez de Vigo, quien ha explicado que se mantiene la intervención acordada en 2015 --cuando se estableció un control reforzado del FLA de forma mensual-- pero las otras intervenciones quedan "subsumidas" en el artículo 155 de la Carta Magna.

"La intervención en Cataluña, casi todas ellas se refieren o quedan subsumidas en el artículo 155, me refiero a la intervención económica o financiera, salvo creo que la del año 2015, que no tiene nada que ver con lo que vimos posteriormente sino que tenía que ver con el FLA y aquella no fue recurrida en su momento por la Generalitat de Cataluña. Esa estaría en vigor y las otras que están subsumidas en el 155, decaerían con el 155", ha afirmado.

En noviembre de 2015, el Gobierno acordó reforzar el control de los pagos del FLA para garantizar los servicios públicos en Cataluña. Según ese acuerdo, los recursos del FLA destinados a la financiación del déficit, que ya se desembolsaban directamente a los proveedores, sólo se podrían destinar a abonar facturas de servicios públicos fundamentales.

Además, esa decisión incluía que la interventora de la comunidad autonómica remitiera al Ministerio de Hacienda un certificado inicial y una actualización mensual de toda la ejecución del Presupuesto de la Administración catalana y de sus empresas u organismos. En el certificado debía dejar constancia de que la relación de actos sobre los que tiene conocimiento el Interventor no contravienen la Constitución o las leyes.

LO QUE DICE EL 155

El acuerdo del 155 aprobado por el Consejo de Ministros el 21 de octubre de 2017 y después en el Pleno del Senado --tras contar con el apoyo de PP, PSOE y Ciudadanos-- establece un capítulo relativo al área de gestión económica, financiera, tributaria y presupuestaria.

En concreto, se habilita al Gobierno a "ejercer las competencias necesarias en materia económica, financiera, tributaria y presupuestaria, para que en beneficio del interés general, se garantice la prestación de los servicios públicos esenciales, la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera".

Así, ese acuerdo dice que, en especial, se adoptarán las medidas necesarias que permitan "garantizar que la totalidad de los fondos que por cualquier concepto corresponda transferir del Estado a la Comunidad Autónoma, a sus organismos, entes y entidades vinculadas o dependientes de la misma y de su sector público empresarial, no se destinen a actividades o fines vinculados o relacionados con el proceso secesionista que motiva el presente acuerdo o que contravengan las medidas contenidas en el mismo".

También se comprometía a "garantizar que los ingresos que corresponde recaudar o recibir por cualquier título a la comunidad autónoma, a sus organismos entes y entidades vinculadas o dependientes de la misma y a su sector público empresarial, no se destinen a actividades o fines vinculados o relacionados con el proceso secesionista que motiva el presente acuerdo o que contravengan las medidas contenidas en el mismo".

Esta parte del control de Hacienda a la que hace referencia el 155 es la que decaería si finalmente se forma gobierno en Cataluña.