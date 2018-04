Rajoy avisa de que ETA "no conseguirá ninguna ventaja por desaparecer"

El pasado viernes, ETA publicó un comunicado en el que reconoce "el daño que ha causado en el transcurso de su trayectoria armada" y pide perdón a parte de las víctimas. Además, muestra "su compromiso con la superación definitiva de las consecuencias del conflicto y con la no repetición".

En una entrevista en el diario 'Última Hora Mallorca', recogida por Europa Press, Rajoy ha señalado que ETA ha sido "derrotada" por el Estado de Derecho y por "todos los españoles de bien". A su entender, ese comunicado "no es más que la constatación de esa derrota".

TENER SIEMPRE PRESENTES A LAS VÍCTIMAS

"No consiguió ninguno de los objetivos que tenía, no ha obtenido ninguna ventaja por matar, ni por dejar de matar y no conseguirá ninguna ventaja por desaparecer", ha recalcado el jefe del Ejecutivo, que destaca que "siempre" tienen que tener presentes a las víctimas de la organización terrorista.

En este sentido, Rajoy ha indicado que todas las víctimas "han sido golpeadas por su barbarie" y "es indigno que pretendan establecer distinciones entre unas y otras". "Todas ellas merecen siempre nuestro reconocimiento y nuestro apoyo, por lo que han pasado y porque son el referente inexcusable de la victoria de la democracia sobre ETA", ha añadido.

Rajoy ha asegurado que ETA "tiene que desaparecer" porque "ése es el único camino que le queda" tras su "derrota operativa y policial", Eso sí, ha dejado claro que "en ningún caso desaparecen los delitos cometidos ni la responsabilidad por los mismos".