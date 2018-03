Rajoy responde a ERC que el acercamiento de presos independentistas a Cataluña depende del juez

El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Joan Tardà, ha solicitado este miércoles al Gobierno del PP el "gesto político", "cargado de humanidad", de acercar a cárceles de Cataluña a los presos preventivos del proceso independentista. Sin embargo, Mariano Rajoy ha señalado que ésa es una decisión de los jueces porque en España hay separación de poderes y ha aprovechado para pedir que se forme ya un Gobierno que "no tenga ni genere problemas con la Justicia".

En la sesión de control del Gobierno, tras un pleno monográfico sobre las pensiones, Rajoy ha subrayado que hay dirigentes independentistas en prisión porque tomaron decisiones "muy fuertes" que han tenido "consecuencias políticas" como la puesta en marcha del artículo 155 de la Constitución en Cataluña.

Por eso, y ante esa petición de ERC para acercar a los encarcelados por el 'procés', el jefe del Ejecutivo ha pedido respetar las decisiones del poder judicial, que es un "pilar básico del Estado". "Si no lo hiciéramos, ni la ley ni las normas de convivencia ni la forma de comportarnos de manera conjunta serviría absolutamente para nada", ha resaltado.

TARDÁ ALUDE A LOS 30.000 KM DEL BEBÉ DE CUIXART

Tardá ha abierto su intervención afirmado que el presidente de ERC, Oriol, Junqueras, y los líderes de la ANC, Jordi Sánchez, y de Omnium Cultural, Jordi Cuixart, así como el exconseller de Interior Joaquim Forn, "no deberían estar en la cárcel".

Dicho esto, ha solicitado a Rajoy un "gesto político cargado de humanidad" permitiendo a sus familias tenerlos cerca de Cataluña. "El hijo de Jordi Cuixart, un bebé de 11 meses, lleva ya 30.000 kilómetros para que su padre pueda verlo media hora detrás de un cristal", ha aseverado.

Por ello, Tardá ha señalado que ese acercamiento a cárceles catalanas "allanaría el camino para un diálogo sincero" y para solucionar un "problema político con la política". A su entender, "algo sí que puede hacer" el presidente del Gobierno porque puede "instar al fiscal general del Estado".

Tras reprochar al Gobierno que se dedique a "judicializar el conflicto catalán, ha recalcado a Rajoy que pudo asistir al funeral de Nelson Mandela "porque la Justicia del régimen del Apartheid fue más imparcial que la española" y ha dicho que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena está "convencido de la rebelión violenta de los presos catalanes basándose en conjeturas".

RAJOY RECUERDA QUE HAY SEPARACIÓN DE PODERES

Sin embargo, Rajoy ha subrayado que un presidente del Gobierno no debe "opinar" sobre asuntos que se dirimen en el ámbito de la Justicia porque en España hay un sistema de separación de poderes. "Y el poder Ejecutivo no debe interferir en decisiones propias de la Justicia. Yo debo respetar las decisiones me gusten o no me gusten, se refieran a mí o a otras personas, o tengan unas connotaciones y tengan otras", ha recalcado.

Rajoy ha asegurado que en este país cada uno puede tener las ideas que quiera pero todos tienen la obligación de cumplir la ley. Y ha añadido que la "mejor forma de empezar a generar un ambiente distinto es intentar recuperar la normalidad institucional, económica y social.

"La gente está cansada y lo que quiere es que se forme un Gobierno ya en Cataluña y, a ser posible, que se forme un Gobierno que no tenga ni genere problemas con la Justicia", ha manifestado el jefe del Ejecutivo.

EN ESPAÑA NO HAY PRESOS POR SUS IDEAS

Previamente, durante el debate sobre pensiones que se ha celebrado en el Congreso, Rajoy ha recalcado al diputado republicano Jordi Salvador que en España "no hay presos políticos" y ha puesto como prueba que hay diputados independentistas en el Parlamento nacional.

"En España están en la cárcel aquellas persona que deciden los jueces porque esas personas incumplen la ley. Los presos políticos son presos que lo son por sus ideas. Ustedes tienen las mismas ideas que muchos de los que están en la cárcel y sin embargo usted está aquí porque no ha infringido la ley", ha enfatizado.

En este sentido, el presidente del Gobierno ha indicado a ERC que el imperio de la ley, la defensa de los derechos, la libertad de las personas, la soberanía nacional, la democracia y los derechos humanos son los valores fundamentales sobre los que asiente la Constitución española y son base jurídica del proyecto europeo.