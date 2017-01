Rajoy avisa a Cataluña de que seguirá adelante con la financiación autonómica aunque no participe

El presidente del Gobierno Mariano Rajoy ha avisado, al término de la VI Conferencia de Presidentes, al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de que seguirá adelante con el diseño del nuevo modelo de financiación autonómica aunque la Generalitat catalana no participe. No obstante, asegura que no le cabe en la cabeza que no lo vayan a hacer.



Tras la cumbre autonómica celebrada durante todo el día de hoy en el Senado, el jefe del Ejecutivo ha reiterado su invitación a Puigdemont para que se sume a la Comisión que se va a crear en un mes con expertos de cada CCAA para diseñar un nuevo modelo de financiación.

Rajoy ha precisado que se reunirá "sin ningún problema" con el presidente de la Generalitat, como le ha pedido éste, pero ha advertido de que una cosa es que hablen y otra que vaya a haber cosas diferentes para cada CCAA: "yo puedo hablar con quien quiera hablar conmigo, pero hay foros en los que hay que estar".

Sin embargo, el presidente del Gobierno ha dejado claro que si el Gobierno catalán finalmente no acude a los foros para debatir, esta reforma no se parará porque es un "tema tan importante que le importa a todo el mundo".

En cualquier caso, Rajoy insistió en que no le "cabe en la cabeza" que haya una reunión para debatir cómo se financian las CCAA y "alguien no quiera ir". "Estoy convencido de que la cordura y el sentido común se van a imponer. Tengo que estar tranquilo, no tengo otra", apostilló.





Susana Díaz sale satisfecha

La presidenta andaluza, Susana Díaz, se ha mostrado satisfecha de los resultados de la VI Conferencia de Presidentes, especialmente del compromiso sobre el nuevo modelo de financiación autonómica y de que se vaya a evaluar la gestión de los tributos cedidos para favorecer la armonización fiscal.

"Se trata de conocer cuál es la media de los tramos autonómicos de los impuestos cedidos (a las comunidades autónomas) y eso tiene que ir ligado al nuevo modelo de financiación autonómica", ha dicho en rueda de prensa, en la que se ha mostrado convencida de que el informe que se elabore al respecto va a condicionar, o al menos "influir", el nuevo sistema de financiación porque "hay una voluntad mayoritaria de que eso se produzca", ha asegurado.

Sobre la celebración de la Conferencia, ha dicho que es "un buen síntoma de normalidad institucional", y se ha congratulado de que estos encuentros entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas se van a "consolidar" con carácter anual porque así se ha establecido hoy.

"Y los acuerdos adoptados se van a evaluar, lo que va a dar credibilidad a este órgano", ha resaltado Díaz, que ha apostillado: "Nos vamos a responsabilizar mucho más todos en los acuerdos que se tomen".