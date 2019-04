Rafael Hernando califica de "indigna" e "intolerable" la campaña de Vox por los "insultos" al PP

El exportavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, ha criticado este martes en Lugo al líder de Vox, Santiago Abascal, por llamar al PP "derechita cobarde", por lo que ha calificado su campaña de "indigna" e "intolerable".

"Esta campaña del señor Abascal, insultando a personas del PP, llamándonos derechita cobarde me parece indigna por su parte. El Partido Popular tiene más de 20 personas que fueron asesinadas por la banda terrorista de ETA, que vaya (Abascal) a Burgos a hablar de que el Partido Popular se pone de rodillas ante Otegui, además de mentira me parece un insulto", ha manifestado Hernando.

Asimismo, el popular ha apelado a que "con esas cosas no se debe de jugar". "Entiendo que este señor quiera hacer su campaña, pero este PP al que llama derechita cobarde ha sido el que ha conseguido que se sienten antes los tribunales los golpistas, fue el que disolvió un gobierno en Cataluña, fue capaz de frenar la crisis económica y resistirse a aquellos que nos pedían que aceptáramos el rescate que hubiera supuesto la perdida del poder adquisitivo de los funcionarios y sobre todo la bajada de las pensiones, como había sucedido en Portugal y en Gracia", ha señalado.

"Y somos, además, los que hemos vencido a la crisis económica y bajo nuestro gobierno se ha disuelto la banda terrorista ETA", ha apostillado. "Así que ya está bien de insultar, de faltar, me parece que esas cosas en campaña sobran y lo que le pediría es que se concentrara más en criticar las políticas del señor Sánchez y explicar a los españoles su proyecto", ha censurado.

En la misma línea, Hernando, candidato al Senado por el PP, ha apremiado a Abascal y a Vox a que "comparezcan ante los medios de comunicación" y así acusó a la ultraderecha de "impedir" que sus candidatos "por ejemplo aquí en Lugo den o concedan ruedas de prensa, para que sepan los ciudadanos de Galicia que es lo que piensan de la sanidad, de la educación, de cómo se genera empleo, de cómo se impulsa la economía, de cómo se hace frente a esta situación de desaceleración económica como anticipo a una recesión a la que nos va a abocar un gobierno como el de Sánchez".

CARA A CARA

"Y si quieren hablar de cobardía, para hablar de cobardía ya está el señor Sánchez que se niega a tener un cara a cara con Pablo Casado y eso sí que es una muestra de cobardía, pero llamar al PP cobarde me parece indecente. Que lo haga el señor Abascal que ha estado muchos años en el PP me parece que no es el camino y hasta cierto punto intolerable", ha reprochado.

Finalmente, Hernando que ha repartido propaganda electoral en el mercado de Abastos de Lugo, ha pedido el voto para el PP. "Votar a otras fuerzas de centro derecha es tirar el voto. En el Senado hay que poner las tres cruces al Partido Popular, ya se que el PSOE está difundiendo algunos wasaps que hay que votar a tres partidos distintos", ha sostenido.

"Si no se quiere, si no queremos un Senado vendido al independentismo y partidario de dar indultos que se vote a los tres senadores del PP y también al Congreso", ha concluido.