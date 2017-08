Rabell se abre a la libertad de voto de los 11 diputados de SíQueEsPot en la ley del referédum del 1-O

El líder de SíQueEsPot, Lluís Rabell, se ha abierto este miércoles a la libertad de voto de los 11 diputados de su grupo en el Parlamento catalán en la votación de la ley del referéndum y de la de transitoriedad jurídica, que previsiblemente se producirá en el próximo pleno programado para el 6 y 7 de septiembre.

Lo ha dicho en una entrevista de TV3, recogida por Europa Press, después de que el diputado Joan Giner (Podem) planteara apoyar la ley del referéndum si antes se abre un periodo de enmiendas --algo que dilataría el proceso y dificultaría la aprobación de las leyes antes del 1 de octubre, fecha límite fijada por JxSí y la CUP--.

Rabell ha recordado que SíQueEsPot es un grupo "con sensibilidades muy distintas" --está integrado por ICV-EUiA, Podem y Equo--, y que por ello han optado por reunirse el 9 de septiembre y abordar un posicionamiento lo más consensuado posible ante el 1-O.

Si la votación de las leyes se celebra antes, no descarta la libertad de voto, aunque recuerda que "no se sabe todavía sobre qué se va a votar", teniendo en cuenta que las leyes de 'desconexión' todavía no se han admitido a trámite ni figuran en el orden del día de ningún pleno ni los grupos las han podido enmendar.

En caso de que JxSí y la CUP quieran votar las leyes alterando 'in situ' el orden del día del pleno mediante el artículo 81.3 del Parlamento catalán --evitando así todos los trámites previos y ganando tiempo a una posible impugnación del Estado--, Rabell ha avisado que "ese 'aquí te pillo, aquí te mato' tiene la opinión contraria tanto de los letrados como del Consejo de Garantías Estatutarias" (CGE).

Rabell se ha mostrado muy crítico con el tipo de votación que plantean JxSí y la CUP para el 1-O: "Ese día pueden pasar muchas cosas, pero la única certeza es que lo que no pasará es que haya un referéndum".

Ha asegurado que la votación no cumple con ninguna de las exigencias fijadas por la Comisión de Venecia, y por ello "no será, desgraciadamente, un referéndum, sino que sólo puede ser un simulacro o una repetición sesgada del 9N".

CENA JUNQUERAS-IGLESIAS

Preguntado por el encuentro del vicepresidente y líder de ERC, Oriol Junqueras, y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, el sábado tras la manifestación en Barcelona por los atentados yihadistas, Rabell ha dicho que le parecen "muy bien este tipo de encuentros exploratorios".

Defiende que se trabaje para "cambiar las cosas en Madrid y para que haya un entendimiento progresista en Cataluña", si bien ha recordado que Junqueras debería cambiar su rumbo porque, ha apuntado, lleva varios años dando apoyo a la derecha catalana.