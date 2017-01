RUBALCABA RESPALDA LOS ACUERDOS DEL PSOE CON EL GOBIERNO CON EL FIN DE SER OPOSICIÓN ÚTIL

El ex secretario general del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba avala la actitud parlamentaria que está manteniendo su partido a la hora de alcanzar acuerdos con el Gobierno y sacar adelante iniciativas políticas con el fin de que la legislatura sea “útil” para la ciudadanía.

En un artículo que publica este lunes el diario ‘El País’, recogido por Servimedia, Rubalcaba defiende la abstención que protagonizó el PSOE y que permitió la formación del Gobierno de Mariano Rajoy, porque, sostiene, de celebrarse unas terceras elecciones el PP habría obtenido mejor resultado electoral.

“No es pues una osadía imaginar que en estos días estaríamos a punto de asistir a la investidura de un Rajoy con más escaños que los que tiene en la actualidad y con una izquierda, en particular con un PSOE, instalada en la irrelevancia política”, afirma.

En este sentido, asegura que el PSOE optó por aprovechar la “oportunidad” que le brindaban los resultados electorales de junio para ser “determinante en el desarrollo de los acontecimientos parlamentarios”.

Rubalcaba destaca que, con esa posición, se ha incrementado “sustancialmente” el salario mínimo interprofesional, paralizado la Lomce, aumentado los recursos disponibles de las comunidades autónomas, hecho frente a la ‘pobreza energética' e iniciado la reforma legal “para impedir los abusos en la subcontratación” de la reforma laboral. Además, se revisará la regla de gasto en beneficio de los ayuntamientos y se han comenzado a ‘destopar’ las cotizaciones de los salarios más altos.

Por ello, sostiene que “en estas pocas semanas, el Parlamento se ha convertido, de verdad, en el corazón de la actividad política en España”.

Y lo contrasta con “el empeño de algunos sectores progresistas en despreciar el valor de las decisiones del Congreso de los Diputados”.

El exlíder socialista subraya que en “todas” las medidas acordadas, ya sea en acuerdos con el Gobierno o con el resto del arco parlamentario, ha estado presente el PSOE.

“Para unos, estos acuerdos son meras componendas. Para otros, la forma en la que los socialistas quieren hacerse perdonar la abstención en la investidura de Mariano Rajoy o una manera de combatir a sus adversarios en la izquierda. Los actuales dirigentes del PSOE lo explican de forma más sencilla: todos esos pactos, con el PP o contra el PP, constituyen un ejercicio de oposición útil, útil a los ciudadanos”, remarca.

Para terminar, Rubalcaba dice que “la legislatura no ha hecho más que comenzar” y “queda, pues, mucho trabajo por hacer”.

Por eso, dice que “si los partidos se esfuerzan y, sobre todo, si el Gobierno asume la nueva situación política, es posible que, entre todos, sean capaces de abordar” los problemas del país, “convirtiendo la fragmentación parlamentaria en fortaleza democrática”.

“Y así conjurar el pesimismo de quienes vaticinan, un día sí y otro también, el final de la legislatura. Es posible que, al final, no sea corta, y que acabe siendo útil. Que eso, y no otra cosa, es lo que demandan los españoles”, concluye.

