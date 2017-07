RUBALCABA DICE DE MADINA QUE ES UN "BUEN POLÍTICO" Y UNA "EXCELENTE PERSONA"

El exsecretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, subrayó este viernes que Eduardo Madina, que ha anunciado su renuncia al acta de diputado en el Congreso, no solo es "un buen político" sino que además es "una excelente persona".

Madina hizo público un comunicado anunciando que no será diputado en el próximo periodo de sesiones y que inicia una nueva etapa profesional no vinculada a la política ni a la vida institucional.

El diputado no había escondido su incomodidad con la dirección del PSOE después de la victoria de Pedro Sánchez en las recientes primarias, en las que apostó abiertamente por Susana Díaz, al igual que el propio Rubalcaba.

"Cuando esta mañana me llamó Edu Madina para decirme que dejaba su escaño en el Parlamento, me acordé del día que entró en mi vida, cuando ETA intentó quitarle la suya. Desde entonces hemos hablado muchas veces; casi nunca, por cierto, de los destrozos de todo tipo que le causó la bomba. Por eso sé que además de un buen político, es una excelente persona. Le deseo lo mejor para la nueva etapa de su vida que hoy comienza", escribió Rubalcaba en las redes sociales.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso