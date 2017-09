RUBALCABA VE UN “GRAVÍSIMO ERROR” QUE EL PSOE QUIERA APARTAR A UNO DE SUS CONSEJEROS CÁNTABROS

Google Plus

El exsecretario general del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba comentó este martes la situación que vive su partido en Cantabria y calificó de “gravísimo error” la posible salida del Gobierno del consejero socialista Ramón Ruiz.

A través de un comentario en su página de Facebook, recogido por Servimedia, Rubalcaba valoró la situación del PSOE en Cantabria. “Leo en la prensa que la dirección del PSOE en Cantabria, federación en la que milito desde hace años, va a proponer la destitución del Consejero de Educación del Gobierno regional, Ramón Ruiz”.

Tras esas palabras, el histórico dirigente se pregunta si Ruiz “ha desarrollado su tarea como consejero de forma insatisfactoria” o ha “incumplido el programa que el PSOE y el PRC firmaron en su Acuerdo de Gobierno”. Así como si “ha olvidado en su gestión los principios y valores que hemos defendido los socialistas en materia educativa”.

A estas tres preguntas él responde con un rotundo “no, no y no”, de manera que sostiene que “el cese, pues, no es la consecuencia de su tarea como consejero, que ha sido reiteradamente alabada por los distintos sectores educativos”, sino que “es, simplemente, el resultado de sus posiciones en los debates recientes de nuestro partido”.

Por ello, reflexiona que “cuando el PSOE lleva sus discrepancias internas a los gobiernos, está cometiendo un gravísimo error”.

Fuentes socialistas indicaron a Servimedia que Rubalcaba está detrás de la situación actual que vive el PSOE en Cantabria por cuanto está intentado proteger a la actual vicepresidenta regional, Eva Díaz Tezanos, que acaba de perder la Secretaría General del PSOE.

No obstante, ayer mismo, tras la Ejecutiva, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, mostró su respaldo a la nueva Ejecutiva de los socialistas cántabros liderados por Pablo Zuloaga, que reclama cambios en el Gobierno de Cantabria.

Zuloaga, que ganó las primarias a la Secretaria General del PSOE en Cantabria a Díaz Tezanos, ha solicitado al presidente Miguel Ángel Revilla cambios en su Ejecutivo para que representen al 'nuevo' PSOE en la región.

Estas disputas provocaron que el pasado viernes, la vicesecretaria general del PSOE y el secretario general de Organización, Adriana Lastra y José Luis Ábalos, se desplazaran a Cantabria para mediar en estas diferencias. Al día siguiente, el sábado, el presidente Revilla y Sánchez almorzaron en Madrid para abordar también esta cuestión.

En la rueda de prensa de este lunes tras la Ejecutiva federal, Sánchez reconoció que este órgano “respalda” las decisiones de la Ejecutiva autonómica al tiempo que recordó que “quién firma los acuerdos son los partidos políticos”.

Por último, el líder del PSOE, mostró el “respaldo claro” de la Ejecutiva federal a la autonómica “que ha surgido de un proceso de primarias”.

