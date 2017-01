GÜRTEL. ROSALÍA IGLESIAS: “PUEDE SER UNA ESTUPIDEZ, PERO TODO LO QUE HACE MI MARIDO ME PARECE BIEN"

Google Plus

Rosalía Iglesisas, esposa del extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas, aseguró este lunes a su abogada que tiene “una confianza total y absoluta” en su marido. “Puede ser una estupidez, pero todo lo que hace mi marido me parece bien”, dijo en la trigésimo quinta sesión del juicio por la primera época del 'caso Gürtel' (1999-2005).

Iglesias aseguró que nunca tuvo conocimiento de la existencia de una "contabilidad extracontable" en el Partido Popular y dijo que la relación con Francisco Correa era “profesional”, puesto que se trataba de un proveedor del PP.

Iglesias se enfrenta a una petición de 24 años y un mes de prisión como supuesta autora y cooperadora en los delitos de Bárcenas. En su declaración insistió en que "no conocía" que su marido tuviera cuentas en Suiza. Pese a ello, viajó en cinco ocasiones a Ginebra y visitaron la sede de los dos bancos en los que tenía fondos desde 1987.

Según explicó, fue con Bárcenas a las sedes de los bancos, a los que accedieron en coche por el garaje. Supuestamente, él iba a trabajar y la dejaba a ella esperando en una sala de la entidad. "Me decía que tenía una reunión y yo esperaba en la sala de espera", explicó ante el tribunal.

Pese a alegar desconocimiento, Iglesias era titular de una de esas cuenta en Suiza. “No tenía constancia de esa cuenta hasta que comenzó la investigación”, dijo en respuesta a su abogada, la única a la que está respondiendo en la vista oral.

