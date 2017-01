ISABEL RODRÍGUEZ (PSOE): “HAY QUE TENDER A LIDERAZGOS COMPARTIDOS, NO A INDIVIDUALES”

La portavoz adjunta del PSOE en el Congreso, Isabel Rodríguez, apuntó este jueves que “hay que tender más a liderazgos compartidos que a liderazgos individuales” y que "el debate no es tanto de fechas sino de construir el mejor proyecto para el PSOE" ante la próxima convocatoria del Congreso federal del PSOE.

Rodríguez afirmó, en declaraciones en TVE recogidas por Servimedia, que el partido hizo “lo responsable” cuando optó por la abstención porque, si no, ahora se estarían constituyendo unas nuevas Cortes.

"El PSOE hizo lo responsable, es verdad que dijimos 'no es no', pero también dijimos 'no a las elecciones” y ahora “estamos siendo tremendamente útiles a la sociedad, haciendo un trabajo parlamentario".

A su juicio, “lo importante no es como está el partido internamente, sino cómo ser capaces de favorecer la vida de las personas”.

Para Rodríguez, el PSOE es un partido muy grande, con gente maravillosa, con gente con mucha potencia y mucho trabajo en las instituciones, y lleno de liderazgos personales y compartidos”.

No obstante, apuntó que “el PSOE necesita de todos los liderazgos”, de sus dirigentes y militantes, y que “la política debe girar más a liderazgos compartidos que a liderazgos individuales”.

La portavoz socialista indicó que van a “organizar” su casa para convertirse en esa alternativa útil para los ciudadanos y que, para ello, consideran que el PSOE hizo “lo responsable” cuando optaron por la abstención y permitir el Gobierno de Mariano Rajoy. “Tomamos una buen decisión y ahora vamos en la buena dirección”, añadió.

Rodríguez reconoció que no están en su “mejor momento” y que en esta situación “los plazos son importantes”, pero “las prisas no nos deben hacer llevar a un mal congreso”. “Lo importante es que el PSOE resuelva bien su congreso para que siga siendo útil a su país”.

Para la diputada socialista, .el PSOE “no tiene sentido” si no son “útiles a la ciudadanía" y señaló que “el partido no es sólo de sus militantes, es tan grande que es también de todos los españoles".

Preguntada por la posible candidatura de Pedro Sánchez para optar a la Secretaría General del PSOE, Rodríguez se limitó a decir que valora y respeta mucho a Pedro Sánchez y que no va a hacer “ninguna consideración” sobre su persona y “no es que no lo hiciera bien Pedro Sánchez, no lo hizo bien el conjunto del partido".

Ante la posible candidatura de Susana Díaz para liderar el partido, Rodríguez se limitó a decir que la “valora como presidenta de la Junta de Andalucía y que es una compañera valiosísima”.

