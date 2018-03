TERESA RODRÍGUEZ DEMANDA QUE SE NEGOCIE LA MARCA DE PODEMOS EN LAS MUNICIPALES Y NO SEA UNA IMPOSICIÓN

Google Plus

La coordinadora de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, pidió este sábado ante el Consejo Ciudadano del partido que se negocie la marca de Podemos en las elecciones municipales de 2019 y que esto no sea fruto de una imposición del partido a nivel estatal.



Así lo trasladó después de que el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, anunciara este sábado que Podemos debe concurrir con su marca a las elecciones autonómicas, municipales y europeas del próximo año.

“Podemos es el principal significante del cambio y el nombre de Podemos debe estar visible en todos los procesos electorales en los que nos presentemos”, declaró el líder de Podemos en el Consejo Ciudadano Estatal que la formación morada celebró en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

Según pudo conocer Servimedia, la responsable del partido en Andalucía, en su turno de palabra ante el máximo órgano de dirección política de Podemos, señaló que la marca del partido no tiene que ser una imposición en los territorios, sino algo que se genere como resultado de una negociación territorial.

Desde Andalucía relatan que ya existen listas conocidas a nivel municipal por lo que no entenderían que las mismas se tengan que refugiar en la próxima convocatoria electoral bajo el paraguas de la marca Podemos.

Iglesias precisó en su intervención en abierto que “podrá haber algunas excepciones” en el asunto de la marca, “especialmente en los municipios donde se han consolidado ‘gobiernos del cambio’” en los que participa Podemos junto a otras fuerzas políticas, aunque “la regla general”, dijo, será que el nombre de Podemos aparezca en estas papeletas y, los partidos con los que se presenten, tengan también la “visibilidad que les corresponda”.

La línea organizativa con la que el líder de Podemos se presentó a la Asamblea de Vistalegre II asentaba una descentralización en la acción política para dotar de más poder a los territorios, aunque en los Estatutos resultantes tras ese cónclave se especifica que los límites de cada autonomía se desarrollarán en consonancia a la línea estatal de Podemos.

Por ejemplo, según recogen los Estatutos de Podemos, en el apartado de competencias de los territorios, “la decisión sobre la fo´rmula poli´tica y juri´dica en la que se concurre a los diferentes procesos electorales de su a´mbito territorial” se realizará “sin contradecir los principios aprobados por asambleas de orden territorial superior, y el establecimiento de los criterios marco con los que se concurre a los comicios de a´mbito inferior al autono´mico dentro del territorio correspondiente”.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso