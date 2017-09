RIVERA PIDE AL PSOE "VISIÓN DE ESTADO" PARA APROBAR LOS PRESUPUESTOS DE 2018

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, pidió este miércoles al PSOE "visión de Estado" para que con su abstención se puedan aprobar los Presupuestos de 2018, ya que estas cuentas podrían quedar "en un cajón" por la "irresponsabilidad" de los socialistas.

Rivera hizo esta apelación al partido que lidera Pedro Sánchez después de que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, revelara este martes en el Senado que el Gobierno tampoco va a aprobar esta semana el anteproyecto de ley de presupuestos, con lo que vuelve a retrasar este trámite.

“Si el PSOE no se abstiene no habrá Presupuestos”, dijo Rivera en los pasillos del Congreso de los Diputados, donde aprovechó para pedir a los socialistas “un último esfuerzo”, que tenga “visión de Estado” y que no ponga “líneas rojas” al resto de partidos.

Tras afirmar que espera que las cuentas públicas “no queden en un cajón por la irresponsabilidad del PSOE”, dijo que el país no está para pensar “ni en escaños ni en siglas ni en tácticas políticas”.

LA "LOCURA" DEL INDEPENDENTISMO

Por otro lado, Rivera exigió este al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que “baje del carro”, “pare la locura” del independentismo y hable en el marco de la Constitución.

El líder de la formación naranja también se refirió a que el consejero de Interior de la Generalitat, Joaquim Forn haya acusado al Gobierno de querer que se produzcan “movilizaciones tumultuosas” por el 1-O. El responsable de Ciudadanos aseguró que Forn y el Gabinete de Puigdemont están fuera de la realidad de Cataluña “desde hace tiempo” y han perdido “toda legitimidad”.

El presidente de Ciudadanos dijo que espera que no se produzcan altercados este domingo y trasladó toda la responsabilidad de ello a Puigdemont. “Ningún político puede evitar que se aplique el Estado de derecho. Todo depende de Puigdemont. Confío en que intente bajar la tensión”, apostilló.

