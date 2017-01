RIVERA PIDE AL PSOE QUE AL MENOS PERMITA LA TRAMITACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS

Google Plus

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, pidió este jueves al PSOE que si no quiere respaldarlos al menos permita con su abstención la tramitación y aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.

En una entrevista en Cope recogida por Servimedia, Rivera celebró el diálogo entre el Gobierno y el PSOE en algunas materias porque en la actual situación "tenemos que hablar entre todos" para sacar las reformas adelante.

Por ello, considera "una imprudencia" que el PSOE reafirme su rechazo a unos Presupuestos "que ni ha visto" renunciando de entrada a cualquier tipo de negociación para intentar materializar algunos de sus objetivos.

Recordó, en ese sentido, que el respaldo del PSOE puede no ser imprescindible para sacar adelante las cuentas, y que basta con que se abstenga "y no bloquee" para aprobarlas, por lo que pidió a los socialistas una "reflexión" antes de que el proyecto llegue al Congreso de los Diputados.



