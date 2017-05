RIVERA JUZGA "GRAVE" LA ACUSACIÓN A CIFUENTES Y EXIGE EXPLICACIONES

Google Plus

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, considera "grave" la acusación de la Guardia Civil a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, a pesar de que no haya sido imputada por el juez.

En los pasillos del Congreso de los Diputados, Rivera tildó de "preocupante" que la investigación por la supuesta financiación ilegal del PP "salpique" a la presidenta regional, que fue investida gracias a un acuerdo con Ciudadanos.

Pese a abogar por la prudencia, dado que el juez no la ha imputado, Rivera cree que "políticamente ya es grave" que un informe de la investigación la implique, y por ese motivo Ciudadanos ha pedido su comparecencia en la comisión sobre corrupción de la Asamblea.

"Tiene que dar la cara, no se puede esconder", dijo Rivera, que la emplazó a explicar qué conocía sobre esa financiación del partido en el que lleva casi treinta años, subrayó.

Si finalmente fuera imputada, dijo Rivera, su permanencia sería "inadmisible" para Ciudadanos en aplicación de los compromisos contenidos en el acuerdo de investidura.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso