RIVERA PIDE SER “TAN FIRMES COMO PRUDENTES” ANTE LOS CASOS DE CORRUPCIÓN

- Celebra no haber subido al tren del Gobierno porque va “cargado de pólvora” y se dirige “al abismo” . El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, pidió este miércoles ser “tan firmes como sensatos y prudentes” al afrontar los casos de corrupción, y por ello reconoció la “preocupación” por las informaciones sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, pero no avala la moción de censura planteada por Podemos en la Asamblea regional.

Durante una exposición ante el Club Siglo XXI, reconoció la preocupación por Ciudadanos ante un informe de la Guardia Civil que implica a Cifuentes en la financiación irregular del PP en Madrid, dado que fueron sus escaños los que permitieron su investidura como presidenta. Sin embargo, añadió, no considera válido ni que ella “se haga la víctima” y responsabilice a los agentes que investigan ni tampoco que Podemos “se haya repartido las consejerías”.

Ante la situación actual, Ciudadanos reclama a Cifuentes que acuda a dar explicaciones a la Asamblea, “no a Twitter”, para responder a todas las preguntas que le hagan los grupos parlamentarios. Subrayó, además, que si bien el juez no ve “de momento” pruebas suficientes para imputarla tampoco “ha archivado” la causa.

Al desgranar los pilares que considera esenciales en un proyecto político, Rivera citó la regeneración y la recuperación de la confianza de los ciudadanos, y en ese sentido sentenció que “quienes están en el lodo no nos pueden sacar del lodo”.

Reconoció en ese punto que le preocupa que haya quien dice no saber nada de lo que ocurre en el partido en el que lleva treinta años, en clara referencia a Cifuentes y a los casos de corrupción que afectan al PP en Madrid, aunque “más grave sería que nos lo ocultara”.

Criticó a Podemos por entender que lo “novedoso” no es denunciar la corrupción, “que el PP tiene corrupción lo sabe todo el mundo”, sino proponer medidas concretas para prevenirla y combatirla. En ese hilo argumental criticó también a los dos grandes partidos, en los que cree que hay “nostalgia del bipartidismo” y de cuando “no había que dar explicaciones” de sus respectivos escándalos.

A la vista de todo lo que está ocurriendo en los últimos meses, Rivera celebró la decisión de no entrar en el Gobierno de Mariano Rajoy a pesar de que muchos le decían que era un tren que no debía dejar pasar. Ese tren, dijo, estaba “lleno de pólvora” y se dirigía directo “al abismo”, así que fue mejor no subir a él y centrar los esfuerzos en ganar las próximas elecciones.

