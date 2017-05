RAJOY ALERTA A RIVERA DE QUE PUEDE "ESTRELLARSE" SI ACELERA DEMASIADO LAS REFORMAS

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, alertó este miércoles al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, de que corre "riesgo de estrellarse" si pretende acelerar demasiado las reformas comprometidas en el acuerdo de investidura y da "la lata" con el pasado en vez de mirar al futuro.

En la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, Rivera preguntó a Rajoy por el compromiso firmado antes de la investidura para eliminar el aforamiento de los diputados, los senadores y los miembros del Gobierno.

Es cierto que hay que tomar decisiones, le respondió después Rajoy, "pero no por mucho madrugar amanece más temprano". "Si va demasiado rápido corre riesgo de estrellarse", le dijo, al tiempo que le emplazó a "no dar la lata con el pasado" y centrarse en formular propuestas de futuro.

Rivera le había recordado que esa supresión ya se ha aprobado en Murcia, está en trámite en Andalucía y se ha propuesto en Castilla y León y Madrid, y le preguntó directamente si está dispuesto a comprometerse con una reforma exprés de la Constitución para hacerla realidad a nivel estatal.

El presidente del Gobierno reconoció que el asunto "no es menor" y requiere un acuerdo "amplio" sobre el fondo y el mayor apoyo posible en el Parlamento, nada de lo cual se da en este momento.

Subrayó además que, según el artículo 71 de la Constitución, los diputados y senadores gozan de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones, tienen inmunidad y solo pueden ser detenidos en caso de flagrante delito, su procesamiento requiere autorización de la Cámara a la que pertenecen y el juicio corresponde al Tribunal Supremo.

Sobre esa premisa, Rajoy preguntó a Rivera si pretende eliminar solo la competencia del Supremo o todo ese precepto, para qué tipo de delitos, y si se refiere solo al ejercicio de las funciones de parlamentario.

Con ese artículo, le dijo, los parlamentarios no tienen posibilidad de recurrir a una segunda instancia judicial porque son juzgados directamente por el Tribunal Supremo. Si eso se modifica, le advirtió, hay que definir a cuántas instancias podrán recurrir. Además, los aforados políticos son apenas 2.000, pero hay otros 15.000 de la judicatura y más de 263.000 de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que tienen aforamientos parciales, por lo que hay que establecer si les afectaría la reforma y en qué sentido.

"Debemos pensarlo", le dijo Rajoy, que alertó además de que determinadas reformas regionales pueden vulnerar el principio de igualdad contenido también en la Constitución. Le pidió por ello analizar el asunto y llevarlo al Parlamento "con conocimiento de causa".

Rivera le recriminó que esa misma conversación la tuvieron el pasado mes de agosto, antes de que el PP estampara su firma en el acuerdo de investidura que contiene ese compromiso. Le emplazó por ello a "tomar decisiones" sin "miedo" a perder el aforamiento y consciente de que las reformas se harán con su partido o son él. Esa modificación no es un "lío", sentenció, "lío es el que tienen ustedes montado".

Rajoy le reconoció la necesidad de actuar pero le alertó del "riesgo de estrellarse" si pretende ir demasiado rápido, y se lo dijo después de subrayar que solo han pasado seis meses de legislatura y "hay tiempo" para seguir cumpliendo los acuerdos.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso