RIVERA ESPERA QUE RAJOY "CUMPLA SU PALABRA" DE LIMITAR LOS MANDATOS

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, expresó este martes su confianza en que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "al menos por una vez cumpla su palabra" y acepte limitar por ley los mandatos, de forma que no podría concurrir a una tercera legislatura.

Lo dijo en los pasillos del Congreso de los Diputados al ser preguntado por las declaraciones de Rajoy en las que asegura que se siente con fuerzas para seguir en el cargo.

Rivera considera "legítimo" que Rajoy quiera seguir, pero también lo es que el Parlamento quiera regularlo en el sentido en el que firmaron PP y Ciudadanos en el pacto de investidura. Reconoció, sin embargo, que es necesario el respaldo de otros grupos y el PSOE y Podemos "tampoco se han mojado mucho".

En todo caso, aseguró que el debate llegará al Congreso de los Diputados "en cuanto podamos" someter a debate esa propuesta, con la que Ciudadanos pretende que no pueda optar a la investidura quien ya haya ejercido como presidente del Gobierno ocho años o dos mandatos consecutivos.

Dejó claro que Ciudadanos no va a renunciar a esa pretensión y si el PP finalmente no quiere acceder tendrá que explicar a los españoles los motivos de esa reticencia.

