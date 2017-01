RIVERA CONFÍA EN QUE RAJOY NO SE PRESENTE UNA NUEVA LEGISLATURA PERO PONE EL ACENTO EN LA REFORMA LEGAL

Google Plus

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, confía en que Mariano Rajoy renuncie a optar a una nueva legislatura pero pone el acento en la importancia de aprobar la reforma legal que limitará a ocho años o a dos ejercicios el mandato del jefe del Ejecutivo.

Esa limitación de mandatos es uno de los compromisos establecidos por Ciudadanos y aceptados por el PP en el pacto de investidura, y el propio Rivera dio por hecho meses atrás que implicaría una última legislatura de Rajoy.

Sin embargo, dirigentes de Ciudadanos ponían el acento la semana pasada en una reforma legal que en ningún caso podría ser retroactiva y que no podría impedir que Rajoy optara a un nuevo mandato. El vicesecretario general, José Manuel Villegas, dijo que esa opción personal del ahora presidente no vulneraría el acuerdo si se aprueba la reforma legal.

Sin embargo, este lunes el portavoz parlamentario, Juan Carlos Girauta, diferenciaba esa reforma legal del compromiso político de Rajoy de no optar a un nuevo mandato, y de hecho apelaba al espíritu "innegable y obvio" de ese acuerdo para impedir una nueva legislatura del ahora presidente.

Preguntado reiteradamente en rueda de prensa, Rivera reconoció que su partido cuenta con ese compromiso político pero puso el acento en la reforma legal que Ciudadanos impulsará con o sin el acuerdo del PP y que afectará a cualquier presidente del Gobierno más allá de la figura concreta de Rajoy.

