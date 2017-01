RIVERA ASEGURA QUE LA CENA CON RAJOY NO FUE “DE TRABAJO”

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, aseguró este martes que la cena de la noche anterior con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y los equipos negociadores no fue “de trabajo”, sino distendida y sin entrar en detalles de los asuntos pendientes.

Lo explicó en rueda de prensa después de reunirse en el Ayuntamiento de Madrid con el grupo municipal de Ciudadanos, encabezado por su portavoz, Begoña Villacís.

Aseguró que ambos tenían un encuentro pendiente desde la negociación del acuerdo de investidura pensado como “reconocimiento” a esos equipos que estuvieron días enteros sin despegarse de las conversaciones y de los documentos. Por problemas de agenda no había sido posible hacerlo antes y finalmente fijaron la cena para este martes en Moncloa.

“Es bueno que en política podamos compartir un espacio de diálogo y de cordialidad” más allá del día a día de negociaciones parlamentarias, explicó Rivera.

Ciudadanos mantiene sus exigencias al Gobierno y Rivera reiteró que la ejecución del acuerdo marcha “a buen ritmo”, pero dado el calado de algunos de esos compromisos es consciente de que su cumplimiento requerirá “mucho coraje, mucho empuje”.

Aseguró que en esa cena no se habló de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado, que Ciudadanos respaldará si se incluyen las partidas pactadas y que ascienden a unos 3.800 millones de euros. Rivera subrayó que por su parte la posición está clara y ahora falta que el Ejecutivo someta su proyecto a debate y ver qué hace el PSOE, que mantiene su “no es no, pero ya sabemos qué pasa a veces cuando se pronuncian esas dos palabras juntas” desde las filas socialistas.

En conjunto, Rivera aseguró que no tiene “queja” de la negociación con el Gobierno y de la marcha de ejecución de su acuerdo de investidura, ya que en las últimas semanas ha habido “mucho más diálogo” que en muchos años.

