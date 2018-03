RIVERA AFIRMA EL COMPROMISO CON LA IGUALDAD VA MÁS ALLÁ DE DECIR “PORTAVOZAS”

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, comentó este sábado que las políticas de igualdad “se hacen, no se dicen” y afirmó que el compromiso con la igualdad de género no consiste en decir “portavozas”.



Así se pronunció Rivera durante su intervención en el Consejo General de Ciudadanos en el que se analiza la implantación del partido del partido tras superar los 150.000 inscritos de cara a las elecciones autonómicas y municipales del año que viene.

El líder de Ciudadanos hizo estas consideraciones tras el éxito y el eco obtenido por la huelga feminista del pasado 8 de marzo, una movilización que su partido no apoyó a pesar de que se sumó a la manifestación que tuvo lugar la tarde de esa jornada.

A pesar de ello, presentó a Ciudadanos como adalid de la libertad y la igualdad de oportunidades. Para dar fuerza a su argumento, exigió al Gobierno que desarrolle políticas que incentiven la natalidad, la conciliación y acaben con la discriminación.

Esto le permitió para aseverar que “los países más prósperos del mundo son aquellos donde más se concilia”.

También presumió de que la Ley de Autónomos, “la única que ha salido adelante en la legislatura”, fue obra de Ciudadanos e incluye medidas que apoyan las mujeres autónomas, a quienes calificó como “heroínas”. “Esto es política de igualdad”, exclamó.

Elevó el tono para afirmar que las políticas de igualdad “se hacen no se dicen” y destacó que el compromiso con la igualdad va más allá de decir “portavozas”, en alusión a la expresión utilizada en su momento por Irene Montero, portavoz de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados.

PRESUPUESTOS

Rivera mencionó sucintamente la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), unas cuentas que, dijo, deben tener “sello naranja”. Por ello, pidió al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que “se ponga el sombrero” de jefe del Ejecutivo y “deje” el de líder del PP.

Lamentó que “no haya un gobierno fuerte” al estar el actual “acosado por la corrupción y en minoría”. No obstante, llamó a “hacer cosas buenas” alejadas del “no es no” del líder del PSOE, Pedro Sánchez y de Podemos.

El presidente de Ciudadanos presentó a su partido como un grupo de “gente seria y responsable” que ha obtenido el reconocimiento de los españoles” por “hacer desde la oposición más que el Gobierno”.

Por último, llamó a aprovechar la oportunidad que ofrecen las elecciones autonómicas y municipales del año que viene para exportar el modelo que le ha permitido triunfar en Cataluña.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso